أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 5-8-2021

العملات

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس 5- 8-2021، تقريرًا عن سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية.

أسعار العملات الأجنبية:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.73 جنيه للبيع، و15.63 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.71 جنيه للبيع و18.53 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.91 جنيه للبيع و21.70 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.16 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 52.36 جنيه للبيع 49.37 جنيه للشراء.