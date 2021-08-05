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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات توفر لقاح كورونا من «سينوفارم» للأطفال بعمر 3-17 عاماً

الإمارات
الإمارات

أعلنت شركة أبو ظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن بدء توفير لقاح «كوفيد-19» من «سينوفارم» للأطفال من عمر 3 إلى 17 عاماً في عدة مراكز ومنشآت تابعة لشبكة «صحة»، بدون حجز موعد.

ووفقا لصحيفة الخليج الإماراتية يأتي ذلك لك بعد أن تم اعتماد اللقاح من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع للاستخدام الطارىء، بناءً على نتائج الدراسات السريرية والتقييم المحلي. كما سيتواصل توفير لقاح «فايزر- بيونتيك» للفئة العمرية من 12 عاماً فما فوق.

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الإمارات توزع لقاح "سينوفارم" على الأطفال

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وحرصاً على ضمان الوقاية اللازمة لجميع أفراد المجتمع، قامت «صحة» بتوفير لقاح «كوفيد-19» من «سينوفارم» في أبو ظبي عبر مركز «صحة» لتطعيم «كوفيد-19» في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض، ومركز المشرف التخصّصي للأطفال، وفي مجالس المشرف والمنهل والبطين، وفي العين، يتوفر اللقاح في مركز «صحة» لتطعيم «كوفيد-19» في مركز العين للمؤتمرات، ومركز الطوية التخصصي للأطفال، ومجلس فلج هزاع، أما في الظفرة، فيتم توفير اللقاح في مجالس دلما وغياثي والمرفأ وليوا والسلع، ومركز الظفرة لطب الأسرة ومركز «صحة» لتطعيم «كوفيد-19» في قاعة جمعية الظفرة.

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