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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تلال الفسطاط.. محافظ القاهرة يكشف ل "صدى البلد" مخطط تطوير عزبة أبو قرن بعد إزالتها.. شاهد

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال الجولة

كشف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تفاصيل تطوير منطقة عزبة ابو قرن العشوائية بعد إزالة 1250 عقار ونقل 4050 أسرة لمساكن آدمية مجهزة بمشروع معا في حي السلام.

وأكد محافظ القاهرة لصدى البلد، أن المنطقة ستكون جزء من المخطط العام للمشروع القومي “تلال الفسطاط” والذي ينقل المنطقة نقلة حضارية غير مسبوقة تتلائم مع طبيعة وتاريخ المنطقة.

وأكد أن إزالة منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بحى مصر القديمة باعتبارها كان من أكبر وأصعب المناطق العشوائية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالتها ونقل سكانها لمساكن حضارية فى إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات .

محافظ القاهرة يعلن إزالة عزبة أبو قرن العشوائية.. شاهد

وأكد أن مقترح التطوير يحمل عنوان مشروع "حديقة تلال الفسطاط" وتعتمد رؤية المشروع على تصميم حديقة عامة تكون لها إطلالة على عدد من المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية، وذلك من خلال توسطها بين تلك المعالم والمواقع، مما يجعلها مقصداً سياحياً إقليمياً وعالمياً، إلى جانب اتاحة عدد من الأنشطة الترفيهية، وكذلك الصناعات التقليدية الخاصة بالمنطقة، وذلك اعتماداً على إحياء التراث الخاص بها عبر مختلف العصور التاريخية.

 

ويشمل المخطط العام لأعمال التطوير، إعادة تشكيل تلال الفسطاط الحالية، وإحياء وإعادة التنمية للمسار التاريخى للقصبة، إلى جانب تطوير موقع حفريات الفسطاط.

 

وستشمل المنطقة إقامة عدد من المناطق منها، منطقة الحدائق التراثية، ومنطقة للمغامرات، والمنطقة الثقافية، والمنطقة التاريخية، ومنطقة حديقة الزهور المصرية، والمركز الترفيهى لحديقة الفسطاط، إلى جانب منطقة الأسواق، ومنطقة القصبة، والمنطقة الفندقية، فضلاً عن مسرح "طومان باى"، وساحة البحيرة، ومسرح الوادى.

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