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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

بتبيع ليمون ونعناع وبتمسح سلالم..الحاجة عطية: نفسي في معاش واتعالج.. فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة "صدي البلد" استغاثة الحاجه عطية للمسؤلين .


قالت الحاجه "عطيه" انها تعيش في السيده زينب و لديها ولد و بنتين ، الابن لديه اعاقه في كف يده ناتج عن مشاجره ليس له اي دخل بها، و جات الشرطه و اخذت افراد المشاجره و هو كان من ضمنهم و تم حبسه سنتين بدون سبب تمامًا.

و اكدت الحاجه " عطيه" انها تأتي كل يوم الي منطقة مدينه نصر و تبيع الليمون و النعناع و المناديل و العاب اطفال و تقوم في بعض الايام بمسح السلالم في العقارات.

ولفتت "عطيه" انها كانت تعاني من الم في عينها اليمين و قامت احد المواطنين المترددون عليها بمساعدتها و عمل العمليه لها علي حسابها الشخصي.

ونوهت انها كان لديها معاش هي و ابنها كل شهر معاش يصرفون منه و كانت تمسح السلالم ايضا، فجاء موظف لها عند المنزل لاعطائها المعاش لكن لم يجدها فقاموا بقطع المعاش عنها و عن ابنها من 4 سنوات تقريبا ، بدون اي وجه حق او سبب، فذهبت الي وزارة التضامن لتعرف السبب فتم الإساءة لها و عدم مساعدتها من اي موظف.

واختتمت الحاجه "عطيه" انها تستغيث بوزيرة التضامن الاجتماعي و بالمسؤولين حتي تعود لصرف المعاش مره اخري حتي تصرف منه علي اولادها.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

 

التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الإجتماعى بين الناس

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