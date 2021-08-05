بتبيع ليمون ونعناع وبتمسح سلالم..الحاجة عطية: نفسي في معاش واتعالج.. فيديو

رصدت عدسة "صدي البلد" استغاثة الحاجه عطية للمسؤلين .



قالت الحاجه "عطيه" انها تعيش في السيده زينب و لديها ولد و بنتين ، الابن لديه اعاقه في كف يده ناتج عن مشاجره ليس له اي دخل بها، و جات الشرطه و اخذت افراد المشاجره و هو كان من ضمنهم و تم حبسه سنتين بدون سبب تمامًا.

و اكدت الحاجه " عطيه" انها تأتي كل يوم الي منطقة مدينه نصر و تبيع الليمون و النعناع و المناديل و العاب اطفال و تقوم في بعض الايام بمسح السلالم في العقارات.

ولفتت "عطيه" انها كانت تعاني من الم في عينها اليمين و قامت احد المواطنين المترددون عليها بمساعدتها و عمل العمليه لها علي حسابها الشخصي.

ونوهت انها كان لديها معاش هي و ابنها كل شهر معاش يصرفون منه و كانت تمسح السلالم ايضا، فجاء موظف لها عند المنزل لاعطائها المعاش لكن لم يجدها فقاموا بقطع المعاش عنها و عن ابنها من 4 سنوات تقريبا ، بدون اي وجه حق او سبب، فذهبت الي وزارة التضامن لتعرف السبب فتم الإساءة لها و عدم مساعدتها من اي موظف.

واختتمت الحاجه "عطيه" انها تستغيث بوزيرة التضامن الاجتماعي و بالمسؤولين حتي تعود لصرف المعاش مره اخري حتي تصرف منه علي اولادها.

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