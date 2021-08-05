عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اليوم.. انطلاق حفلات «القومية للفنون الشعبية» بساحة الهناجر

صدى البلد

تبدأ الفرقة القومية للفنون الشعبية فى تقديم حفلاتها ضمن برنامج "صيف الإنتاج الثقافى" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك فى الثامنة مساءً على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

 

وتقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، مجموعة من أروع استعراضاتها الفنية التى اشتهرت بها طوال تاريخها الفنى، من خلال ١٠ حفلات فى الفترة من ٥ حتى ١٤ أغسطس الجارى، تحت إشراف المخرج هانى النابلسى مدير عام الفرقة.

 

يشار إلى أن برنامج "صيف الإنتاج الثقافى" يقام فى الفترة من ٢٢ يوليو الماضى حتى ١٦ سبتمبر المقبل، ويتضمن فقرات فنية وغنائية أخرى وعروض مسرحية للأطفال يقدمها البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، والفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وفرقة مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، بسعر تذكرة ٣٠ جنيها، مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من خطر فيروس كورونا، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة، حرصا على الجمهور والعاملين بالقطاع.

خالد جلال حفلات الهناجر الشعبية الفرقة القومية الإنتاج الثقافي

ترشيحاتنا

نشرة أخبار العالم : تحذير خطير من الصحة العالمية.. بيان عاجل من السعودية.. قرار هام بـ الكويت.. مراوغة جديدة لـ إثيوبيا

14700 جنيه لطن الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس 5 أغسطس 2021

تعرف على سعر شانجان CS 95 موديل 2021 في الإمارات | صور

تختفي بعد 24 ساعة.. تيك توك TikTok يختبر أبرز ميزات سناب شات

فهمناكم.. هل قطع الغنوشي وإخوان تونس الخطوة الأولى نحو الاعتراف بالهزيمة؟ حركة النهضة تشكل خلية أزمة للتفاوض.. والانشقاقات تفاقم الارتباك في صفوفها

وصول الكراكة الهولندية «تحيا مصر» للبدء في مشروع الرمال السوداء بكفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب التحرش.. فرح الزاهد: تسببت في منع دخول سائح عربي لمصر

لأول مرة .. ميدو يعلن خليفة فرجانى ساسي فى الزمالك

عمران يودع الرقابة المالية وعبدالمعطي لتيسير الأعمال وعزام في انتظار القرار

راسبة في 6 مواد.. مفاجأة في قضية طالبة الفستان بطنطا

ابنة أحمد راتب ترد على منتقدى صور والدها: عايزين تلموا لايكات تافهة

الزمالك يقدم عرضا رسميا لضم نجمي وادي دجلة

شقيق ياسمين عبد العزيز يثير قلق جمهورها بعد الإعلان عن استقرار حالتها

قدمك الدليل.. علامات تشير بأعراض نقص فيتامين ب 12

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

مبادرة السيسي.. وزيرة الصحة: حقن ثاني طفلة بعلاج الضمور العضلي.. صور

فيديو

فيديوجراف| إعلان النتيجة .. ماذا حدث لـ فتاة الفستان بجامعة طنطا؟

فيديوجراف.. ظهرت مع الفنانين.. من هي عزيزة السيد؟

فيديو جراف .. الصين تتأهب.. كورونا يعود إلى ووهان أكثر توحشا

فيديو جراف| بعد هداية وإسلام .. كيشو يحرز برونزية المصارعة في طوكيو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ