اليوم.. انطلاق حفلات «القومية للفنون الشعبية» بساحة الهناجر

تبدأ الفرقة القومية للفنون الشعبية فى تقديم حفلاتها ضمن برنامج "صيف الإنتاج الثقافى" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك فى الثامنة مساءً على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وتقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، مجموعة من أروع استعراضاتها الفنية التى اشتهرت بها طوال تاريخها الفنى، من خلال ١٠ حفلات فى الفترة من ٥ حتى ١٤ أغسطس الجارى، تحت إشراف المخرج هانى النابلسى مدير عام الفرقة.

يشار إلى أن برنامج "صيف الإنتاج الثقافى" يقام فى الفترة من ٢٢ يوليو الماضى حتى ١٦ سبتمبر المقبل، ويتضمن فقرات فنية وغنائية أخرى وعروض مسرحية للأطفال يقدمها البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، والفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وفرقة مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، بسعر تذكرة ٣٠ جنيها، مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من خطر فيروس كورونا، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة، حرصا على الجمهور والعاملين بالقطاع.