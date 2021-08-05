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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

علي جمعة: العفاف الباطن مجموعة الأخلاق التي يصبح بها الإنسان إنسانا

العفاف الباطن مجموعة
العفاف الباطن مجموعة الأخلاق التي يصبح بها الإنسان إنساناً

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن العفاف في السلوك هو الخطوة الأولى واللازمة لتحقيق العفاف الباطن، وهو مجموعة الأخلاق التي يصبح بها الإنسان إنساناً، فإن فُقد ذلك العفاف أصبح الحديث عن المنظومة الأخلاقية والدعوة إليها مجرد كلام إنشائي غير متصل بالواقع وغير متحقق في حضارتنا، وإذا أصبح الإنسان إنساناً أصبح بناء الحضارة أمرا هينا وهدفا قريبا. 

 

ما الأخلاق التي يتكون العفاف الباطن 

الرحمة والحلم والأناة والتواضع والشهامة والنجدة والنصرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 

وأضاف علي جمعة أن العفاف الباطن يتكون من مجموعة من الأخلاق، وهى كما يلي:

 الرحمة والحلم والأناة والتواضع والشهامة والنجدة والنصرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 

 وذكر علي جمعة تفصيلا عن هذه الأخلاق.. وهى كالتالي:

1- الرحمة، والتي نراها مكررة في كلمة الابتداء «بسم الله الرحمن الرحيم»، وفي الحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر»، وفي رواية: «ببسم الله» وفي رواية: «بالحمد لله» (انظر: الجامع الكبير للسيوطي)، ويقول رسول الله ﷺ في حديث الأولية، الذي جعله المحدثون أول حديث يعلمونه تلاميذهم: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا أَهْلَ الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ» (البخاري)، ويقول ﷺ: «مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ» (البخاري).

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2- الحلم والأناة، فقد قال النبي ﷺ لِلأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ: «إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ» (مسلم)، ولقد رأينا أُناسا كثيرين من خلق الله فقدوا هاتين الصفتين، وسبب ذلك أنهم فقدوا العفاف الظاهر، مع أن المسلمين بنوا علومهم على التدقيق والتحقيق والتثبت وهي صفات تنبثق عن الحلم والأناة اللذين يجعلان الإنسان يرى الحقيقة على ما هي عليه، ولا يتسرع في تهمة الآخرين ولا في تأويل تصرفاتهم وأفعالهم بصورة ظالمة تخالف الواقع والحقيقة، ولا بصورة متحيزة، ولقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن التحيز في آيات كثيرة، فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) [المائدة:٨]، وقال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ) [النساء:١٣٥]، وهذا يقتضي الصدق أولاً مع الله ومع النفس، ويقتضي ثانياً معرفة حقيقة الدنيا وأنها إلى زوال، وأنها مزرعة للآخرة، والآخرة هي الحياة الحقيقة الدائمة، ولذلك نرى أن العفاف الباطني متعلق أيضاً بالعقيدة التي إذا ما فقدت فإن الدنيا بأثرها والأخلاق بجملتها قد لا تعني شيئا عند الإنسان.

 

ونوه علي جمعة عبر صفحته على فيس بوك إلى أنه سيستكمل الحديث عن المتبقي من هذه الأخلاق “التواضع والشهامة والنجدة والنصرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” في مرة قادمة.

العفاف علي جمعة الاخلاق الأخلاق التي يتكون العفاف الباطن الرحمة الحلم والأناة

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