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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"خروج الشركات الناشئة من مصر".. غرفة نقاشية عبر "كلوب هاوس" لـ تنسيقية الأحزاب

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غرفة نقاشية عبر تطبيق (كلوب هاوس) اليوم الخميس الساعة الثامنة مساء بعنوان “خروج الشركات الناشئة من مصر.. الأسباب والحلول” وذلك ليكون نقاشا مفتوحا مع المتخصصين والخبراء والمهتمين ببيئة ريادة الأعمال بالإضافة لبحث أسباب خروج الشركات الناشئة من مصر والتشريعات والإجراءات التنفيذية المطلوبة للحفاظ على بيئة ريادة أعمال جيدة تحتضن وتجذب تلك الشركات للعمل في مصر مما يعزز من مركز مصر عالميا وعربيا في تلك المجال وزيادة الاستثمارات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

 

ومن المقرر أن يشارك في الغرفة النقاشية حول بيئة ريادة الأعمال في مصر النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والدكتورة رشا طنطاوي، مدير دعم ريادة الاعمال، مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ولؤي الشواربي, مستثمر ملائكي ومؤسس مكتب الشواربي للمحاماة والاستشارات القانونية والمهندس أمير الشريف، رائد الأعمال والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"شركة بشر سوفت" والدكتورة حنان وجدي، الخبيرة الاقتصادية وعضو الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام والمهندس إبراهيم رمضان، مدير مشروعات بالمكتب الفني لوزير المالية، ومدير مشروع إعداد الموازنة العامة للدولة.

تطبيق كلوب هاوس الشركات الناشئة ريادة الاعمال الغرفة النقاشية التشريعات

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