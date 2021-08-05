مران الزمالك.. كارتيرون يوجه رسالة للاعبين قبل لقاء المحلة

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المسائي اليوم الخميس.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية وعدم الاستهتار بفريق غزل المحلة، وشرح المدرب بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في التدريبات استعدادا للمباريات المقبلة.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب.

وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق الإشراف على التدريبات البدنية قبل أن يبدأ اللاعبون خوض التدريبات الفنية.

وركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الجوانب الفنية والخططية خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب.

وأدى لاعبو الفريق بعض الجمل الفنية والخططية لتنفيذها في مباريات الدوري، واختتم المدير الفني التدريب بإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين.

ويستعد الزمالك للقاء غزل المحلة المقرر له يوم السبت المقبل في السابعة مساء، على ستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.