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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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البنك الزراعي : نظم الري الحديثة توفر 5 مزايا للفلاحين أبرزها زيادة الإنتاج

صدى البلد

كشف محمد إيهاب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، تفاصيل مبادرة التحول إلى الري الحديث واهميتها.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسي مقدم برنامج " خط أحمر" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" التحول من نظم الري التقليدية إلي نظم الري الحديث هي مبادرة غير مسبوقة في تاريخ مصر"..

وتابع :" هدفنا توفير مياه أكيد ولكنها تطور الري من النظم التقليدية إلي نظم الرش والري بالتنقيط، لافتا إلي أن كل المساقي سيتم تطويرها".

وأكمل نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري:" نظام الري الحديث يوفر الطاقة ويوفر المبيدات ويساهم في زيادة الإنتاج ورفع جودة المنتج".


مدبولي يشهد التوقيع على بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ المبادرة القومية لتطوير الري

 

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم التوقيع علي بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة الموارد المائية والري، ووزارة المالية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، لتنفيذ المبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلي الري الحديث.


ووقع بروتوكول التعاون كل من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحمد إيهاب، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري لقطاعات الدعم، وذلك بحضور رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.


وأشار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلي أن بروتوكول التعاون هذا يأتي في  ضوء توجه الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية، والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك من خلال توفير سبل وآليات التحول من استخدام الأساليب التقليدية في الري إلى إتباع أساليب الري الحديثة بأشكالها المختلفة، وبناءً على ما توفره الدولة ممثلة في البنك المركزي المصري والبنوك التابعة له من فرص تمويلية للعديد من المشروعات القومية من أجل تحقيق التنمية المستدامة لثرواتنا الطبيعية، وفي ضوء التعاون والتنسيق المشترك بين كافة جهات الدولة المعنية لدعم وتنمية مشروعات تحديث منظومة الري، سواء الوزارات ذات الصلة أو البنوك الرائدة في الجهاز المصرفي التي لها باع في تمويل هذا النوع من المشروعات.

 

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