انطلاق فعاليات المسابقات الثقافية لإقليم القناة وسيناء

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، عدد من المسابقات الثقافية، وذلك بمدن "الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

جاءت المسابقة الأولى بعنوان "قناة السويس عبور متجدد" لشباب تحت سن الثلاثين من أبناء القناة وسيناء، والتي تهدف إلي دفع الحراك الثقافي بين شباب ومبدعين الإقليم وتنشيط الحركة الثقافية بين الشباب الذي يفقد فرص التسابق والنشر، في مجالات الأدب والفنون لتجديد منابع الانتماء من ناحية والتعرف بدور العسكرية المصرية في الدفاع عن تراب هذا الوطن، والتأكيد على أن سيناء كانت وستظل بوابة مصر الشرقية وحائط الصد والصمود، وتضم مجالات التسابق في "الشعر (الفصحى، العامية)، القصة القصيرة"، لاتزيد عن ١٥٠٠ كلمة )، والا يزيد سن المتسابق عن ثلاثون عاما، وأن يلتزم بمسمي المسابقة، تضحيات أبناء الوطن في إنشاء القناة والحفاظ عليها، مجالات التنمية في سيناء .

المسابقة الثقافية الثانية لإبداعات ذوي الهمم بعنوان "العام الهجرى الجديد" وذلك في إطار استهدافهم بمختلف أعمارهم لإكتشاف المواهب وتنمية مهاراتهم وصقلها، تضم المسابقة مجالات (الشعر "الفصحى، العامية"، القصة القصيرة، المقال النقدي، أدب الطفل، الفن التشكيلي، التصوير الفوتوغرافي، الأداء الحركي (تمثيل، غناء )، علي أن يكون المتسابق من ذوي القدرات الخاصة وأن يتقدم بما يثبت ذلك.

تأتي شروط المسابقات كالآتي: أن يكون العمل المشارك مبتكرا ولم يسبق أن فاز في مسابقة أخرى، كما يجب علي المتسابق كتابة اسمه أو بياناته الشخصية علي العمل مع (إقرار بالملكية الفكرية)، وأن يقدم العمل محل التسابق من الأصل + ٣ نسخ مكتوبة على الكمبيوتر او منسوخة علي cd، وأن الأعمال المقدمة إلي المسابقة لا ترد فازت ام لم تفوز، وسوف يتم تكريم ثلاثة فائزين في كل مجال من (الأول، الثاني، الثالث)، ونتائج المسابقة نهائية ولا يجوز الطعن علي قرارت لجان التحكيم، كما يمكن للمتسابق المشاركة بعملين مختلفين في مجالين مختلفين فقط، على أن تقدم الأعمال في الفترة من ٦ اغسطس حتي ١٥ سبتمبر ٢٠٢١م، وأن ترسل الأعمال المقدمة للمسابقة علي البريد الالكتروني الخاص بإقليم القناة وسيناء الثقافي ([email protected])، وعلي العنوان القائم ( الاسماعيلية -٦ شارع عدلي والجيش بجوار عمر افندي.