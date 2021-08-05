عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

انطلاق فعاليات المسابقات الثقافية لإقليم القناة وسيناء

صدى البلد

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، عدد من المسابقات الثقافية، وذلك بمدن "الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

جاءت المسابقة الأولى بعنوان "قناة السويس عبور متجدد" لشباب تحت سن الثلاثين من أبناء القناة وسيناء، والتي تهدف إلي دفع الحراك الثقافي بين شباب ومبدعين الإقليم وتنشيط الحركة الثقافية بين الشباب الذي يفقد فرص التسابق والنشر، في مجالات الأدب والفنون لتجديد منابع الانتماء من ناحية والتعرف بدور العسكرية المصرية في الدفاع عن تراب هذا الوطن، والتأكيد على أن سيناء كانت وستظل بوابة مصر الشرقية وحائط الصد والصمود، وتضم مجالات التسابق في "الشعر (الفصحى، العامية)، القصة القصيرة"، لاتزيد عن ١٥٠٠ كلمة )، والا يزيد سن المتسابق عن ثلاثون عاما، وأن يلتزم بمسمي المسابقة، تضحيات أبناء الوطن في إنشاء القناة والحفاظ عليها، مجالات التنمية في سيناء .

المسابقة الثقافية الثانية لإبداعات ذوي الهمم بعنوان "العام الهجرى الجديد" وذلك في إطار استهدافهم بمختلف أعمارهم لإكتشاف المواهب وتنمية مهاراتهم وصقلها، تضم المسابقة مجالات (الشعر "الفصحى، العامية"، القصة القصيرة، المقال النقدي، أدب الطفل، الفن التشكيلي، التصوير الفوتوغرافي، الأداء الحركي (تمثيل، غناء )، علي أن يكون المتسابق من ذوي القدرات الخاصة وأن يتقدم بما يثبت ذلك.

تأتي شروط المسابقات كالآتي: أن يكون العمل المشارك مبتكرا ولم يسبق أن فاز في مسابقة أخرى، كما يجب علي  المتسابق كتابة اسمه أو بياناته الشخصية علي العمل مع (إقرار بالملكية الفكرية)، وأن يقدم العمل محل التسابق من الأصل + ٣ نسخ مكتوبة على الكمبيوتر او منسوخة علي cd، وأن الأعمال المقدمة إلي المسابقة لا ترد فازت ام لم تفوز، وسوف يتم تكريم ثلاثة فائزين في كل مجال من (الأول، الثاني، الثالث)، ونتائج المسابقة نهائية ولا يجوز الطعن علي قرارت لجان التحكيم، كما يمكن للمتسابق المشاركة بعملين مختلفين في مجالين مختلفين فقط، على أن تقدم الأعمال في الفترة من ٦ اغسطس حتي ١٥ سبتمبر ٢٠٢١م، وأن ترسل الأعمال المقدمة للمسابقة علي البريد الالكتروني الخاص بإقليم القناة وسيناء الثقافي ([email protected])، وعلي العنوان القائم ( الاسماعيلية -٦ شارع عدلي والجيش بجوار عمر افندي.

قصور الثقافة السويس بورسعيد شمال سيناء جنوب سيناء الاسماعيلية قناة السويس

ترشيحاتنا

هواوي تطلق إصدار Huawei nova 8 عالميا.. سعر ومواصفات

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

البحرية الإسرائيلية تخترق المياه الإقليمية اللبنانية

اللجنة الأولمبية تعلن خبرًا محزنًا للمصريين قبل لقاء منتخب إسبانيا لليد

تامر أمين عن خسارة منتخب اليد: المدير الفني لم يقرأ المباراة جيدا

رغم هزيمته أمام الأهلي عام 1978.. علي الكعبي: بشجع الزمالك لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللجنة الأولمبية تعلن خبرًا محزنًا للمصريين قبل لقاء منتخب إسبانيا لليد

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط أمطار بالبلاد

الأهلي يتراجع فى تصنيف أندية العالم ويتصدر إفريقيا.. وصعود الزمالك

بسبب تصاعد اصابات كورونا.. إيقاف صلاة الجمعة في دولة عربية

رسميا .. برشلونة يعلن رحيل ليونيل ميسي

أمطار رعدية وسيول .. تفاصيل طقس مصر غدا.. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

الفائز يتأهل لكأس العالم.. الأهلي يواجه الزمالك فى السوبر الإفريقي لكرة اليد رسميا

لأول مرة .. ميدو يعلن خليفة فرجانى ساسي فى الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

فيديو

أخيرا اتكلمت.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حديثه مع دلال عبدالعزيز "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تؤدي الي الانتحار .. أمراض اصابت شريف مدكور وفرح الزاهد

فيديوجراف| إعلان النتيجة .. ماذا حدث لـ فتاة الفستان بجامعة طنطا؟

فيديوجراف.. ظهرت مع الفنانين.. من هي عزيزة السيد؟

المزيد

ساحة رأي

وفاء أبو السعود تكتب: بدل فاقد

د. ايمان محمود شاهين تكتب: غرس روح المواطنة والانتماء يبدأ من الأسرة

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

اﻟﻤﺰﻳﺪ