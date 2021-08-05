عودة بعد زمن الكورونا.. محمد محسن يفتتح حفله بالأوبرا بغنوة للسلام

بدأ منذ قليل حفل المطرب الشاب محمد محسن على مسرح النافورة بالاوبرا بعد غياب لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا.

وحرص محمد محسن على تحية الجمهور قائلا: عودة للحفلات بعد زمن الكورونا ونتمنى تتبسطوا معانا، وقدم غنوة للسلام للشيخ إمام.

وقال محمد محسن في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد قبل الحفل إنه يستعد لتقديم أغاني من ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة سيغني بعضها في حفل اليوم .

يتغنى خلال الحفل بمجموعة من الأغانى التراثية لـفنان الشعب سيد درويش والشيخ إمام عيسي منها قوم يا مصرى ، أهو ده اللى صار ، التحفجية , أنا أتوب عن حبك , والله تستاهل يا قلبى والبحر بيضحك ليه بالإضافة إلى باقة من أعماله الخاصة الوطنية والعاطفية منها اللف ف شوارعك ، لو يطول الليل ، بندعيلكوا ، من زمان جدا , غنوة مبتكملش وخلى القمر طالع ، حضنك حياة .

من هو المطرب محمد محسن

يذكر أن المطرب المصرى محمد محسن ولد عام 1986 بقرية أوسيم بالجيزة , بدأ إحتراف الفن بعد تخرجه من كلية الهندسة بجامعة القاهرة واختار الغناء العربي التراثي طريقا له , أصدر ألبومه الأول " اللف فى شوارعك " عام 2012 فترشح عنه لجائزة جوردون أوردز وفاز عنه بجائزة أفضل مطرب فى إستفتاء أجرته جريدة الأهرام فى نفس العام , خاض تجربة التمثيل من خلال مسلسل " زى الورد " كما شارك فى بطولة مسرحية " ليلة من ألف ليلة " مع الفنان الكبير يحيي الفخرانى .