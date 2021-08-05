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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى عرض البحر.. شيما الحاج تستمتع بالعطلة فى العلمين الجديدة

شيما الحاج
شيما الحاج

نشرت الفنانة شيما الحاج صورًا لها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت شيما الحاج في الصور باطلالة جذابة خلال قضاء اجازتها داخل يخت في عرض البحر، في العلمين الجديدة، نالت اعجاب متابعيها.


وتألقت شيما الحاج مرتدية توب حمالات، مشجر بالورد، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها، وأكملت إطلالتها بترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها وظهرها، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.


وعلقت شيما الحاج قائلة: "لو لم أكن مصرية لوددت أن أكون مصرية تحيا مصر مصر بثوبها الجديد 🇪🇬🇪🇬🇪🇬 #العلمين #مصر_الجميلة"


وعُرض مؤخرا للفنانة شيما الحاج مسلسل سكن البنات وتجسد في المسلسل دور "ليلى"، فتاة تمتلك مصنعًا للملابس وتمر بعدد من التغيرات التي تؤثر في حياتها بشكل جذري.


مسلسل "سكن البنات"، كان يحمل اسما مبدئيا بعنوان "هي" حتى تم الاستقرار على الاسم الجديد، مسلسل سكن البنات تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي ويشارك فيه النجوم وفاء عامر آيتن عامر منذر رياحنة محمد نجاتي هاجر الشرنوبي وحسني شتا أحمد جمال سعيد منه فضالي.

 

الفنانة شيما الحاج إطلالة جذابة العلمين الجديدة فى عرض البحر العطلة

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