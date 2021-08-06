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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نقيب الممثلين يكشف موعد خروج الفنان صلاح عبد الله من المستشفى وتطورات حالته الصحية

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

قال الدكتور  أشرف زكي نقيب الممثلين إن الفنان صلاح عبد الله في حالة صحية مستقرة حاليا بعد تركيب دعامة قلبية في المستشفى حيث ترافقه ابنته دنيا. 

وأوضح الدكتور أشرف زكي أن الفنان صلاح عبد الله سيغادر المستشفى غدا، ويعود إلى منزله، ونصحه الأطباء بالراحة لعدة أيضا، وسيستأنف تصوير الأعمال التي يشارك بها حاليا بداية من الأسبوع المقبل. 

تعرض الفنان صلاح عبد الله لأزمة صحية ما منعه من حضور العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس الذي عرض بحضور أبطاله أمس، ويشارك فيه كضيف شرف في إحدى المشاهد. 

عاش الفنان القدير صلاح عبدالله في الموسم الرمضاني الماضي حالة من النشاط الفني المكثف، حيث شارك في أكثر من عمل درامي منها، مسلسل «قصر النيل» للنجمة دينا الشربيني، ومسلسل «بنت السلطان» للنجمة روجينا ومسلسل «فارس بلا جواز» للنجم مصطفى قمر، ومسلسل «هجمة مرتدة» للنجم أحمد عز.

مرض الفنان صلاح عبد الله 

كشف الفنان صلاح عبد الله، عن تفاصيل وأسرار حياته الشخصية لأول مرة أثناء كواليس فترة مرضه في أبريل الماضي.

وأضاف عبد الله خلال لقائه مع الإعلامي أحمد سالم، في برنامج  "لحظات جريئة " المذاع على قناة "القاهرة والناس "، أنه كان لديه الشعور أن سبب مرضه كان حسدا من بعض الأشخاص، موضحا أن كل من حوله كانوا يقومون دائما بإقناعه بذلك. 

وأكد الفنان صلاح عبد الله، أنه قام بالعديد من الأعمال الفنية من عام ٢٠٠٠ وحتى ٢٠١٠، مشيرا إلى أنه يخاف كثيرا على زوجته من الحسد و إنها تقوم بتنبيهه من ذلك عندما يريد نشر صورة مع حفيده على مواقع التواصل الاجتماعي.

صلاح عبد الله مرض صلاح عبد الله ازمة قلبية مسلسلات صلاح عبد الله اشرف زكي

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