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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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فن

في ذكرى وفاتها.. سبب اعتزال سناء مظهر التمثيل مبكرا واسمها الحقيقي

سناء مظهر
سناء مظهر

يوافق اليوم مرور 3 سنوات على رحيل الفنانة سناء مظهر عن عمر 86 عاما، بعد سنوات من اعتزالها التمثيل، والاكتفاء برعاية أسرتها والابتعاد عن الأضواء. 

سناء مظهر

مشوار سناء مظهر 

كانت الفنانة سناء مظهر وجها بارزا في أفلام الستينات وشاركت في العديد من الأعمال الشهيرة منها بياعة الجرايد، النظارة السوداء، أغلى من حياتي، شاطيء المرح. 

كما أنها قدمت في مشوارها عدد من المسلسلات منها على هامش السيرة، على باب زويلة، الفتوحات الإسلامية، بوابة المتولي الذي كان آخر أعمالها.

لم تكن حياة الفنانة سناء مظهر ممهدة كثيرا، وواجهتها الكثير من العثرات كان أبرزها استشهاد زوجها حسن القصري في حرب 1973، ولم تكرر التجربة من بعده. 

سناء مظهر التي اسمها الحقيقي هو سناء محمد صبيح، وقيل إنها الأخت غير الشقيقة للفنان أحمد مظهر. 

مشهد من أفلام سناء مظهر 

قررت سناء مظهر اعتزال التمثيل والعيش بعيدا عن أضواء الشهرة بعد عشرات الأعمال التي أثرت بها السينما والتلفزيون والمسرح، وقررت ارتداء الحجاب. 

عرض على سناء مظهر العديد من أدوار الإغراء لكنها رفضتها احتراما لذكرى زوجها، وكان رحيلها هادئا يوم 6 أغسطس 2018.

واجهت سناء مظهر عدد من الصعوبات في مشوارها الفني خاصة بسبب ملامحها الشقراء التي حصرتها في بعض الأدوار إلا أنها تمردت على المنتجين وكانت تختار ما يناسبها فقط حتى أنها لقبت بمارلين مونرو السينما المصرية. 

أقيم عزاء سناء مظهر في مسجد الشرطة بصلاح سالم، واقتصر على الأسرة والمعارف والأصدقاء ولم يحضر سوى الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، ومن الفنانين حضر الفنان أحمد ناصر، والمخرج سامح عبد الرحمن.

سناء مظهر رحيل سناء مظهر احمد مظهر أفلام سناء مظهر النظارة السوداء

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