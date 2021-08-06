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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كومبارس بدرجة بطل.. ذكرى ميلاد مطاوع عويس الضيف الدائم

مطاوع عويس
مطاوع عويس

كان الفنان مطاوع عويس ضيف دائم على شاشة السينما والتلفزيون، منذ انطلاقته في نهاية الأربعينيات وحتى قبيل وفاته في الألفينات. 

مطاوع عويس مع محمود المليجي 

مشوار الراحل مطاوع عويس 

ولد الفنان مطاوع عويس عام 1929، وقدم على مدار تاريخة حوالي 500 عمل فني لم يتخلف يوما عن المطلوب منه مهما كانت مساحة الدور والظهور المسموح له. 

بواب وعسكري وصبي قهوجي وفتوة أو تاجر، أوجه كثيرة استطاع الفنان مطاوع عويس تقديمها على الشاشة وكان ظهوره اعتياديا بالنسبة للجمهور. 

مطاوع عويس مع كمال الشناوي 

من أشهر الأفلام التي شارك بها مطاوع عويس كان ريا وسكينة، الأسطى حسن، صراع في الوادي، تمر حنة، سر طاقية الإخفاء، وعدد كبير من أفلام إسماعيل ياسين، زائر الفجر، أفواه وأرانب، الحريف، وغيرها من مئات الأعمال. 

ظهر أيضا مطاوع عويس في العديد من المسلسلات منها زمن عماد الدين، طيور الشمس، لقاء السحاب، البحار مندي، الضوء الشارد. 

توفي الفنان مطاوع عويس في ديسمبر عام 2015، ودفن في مقابر أسرته بمدينة المنصورة، وتم تكريمه على مشواره الفني في ختام المهرجان القومي للسينما قبيل رحيله. 

مطاوع عويس أفلام مطاوع عويس أشهر كومبارس في السينما المصرية ريا وسكينة الضوء الشارد

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