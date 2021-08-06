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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. ابنة صلاح عبد الله تكشف تفاصيل إصابته بأزمة قلبية.. و #الدوري_الاسباني يتصدر تويتر بعد رحيل ميسي

صدى البلد

يرصد موقع صدى البلد الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية الهامة التي تهم الشارع المصري وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونستعرض أبرز العناوين ..
 

حسام حسن يوجه رسالة دعم لـ أحمد الشناوي بعد إجراء عملية جراحية بالرباط الصليبي
 

وجه حسام حسن المدير الفني لنادي للاتحاد السكندري رسالة دعم لـ أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز بعد خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي .
 

وكتب حسام حسن عبر صفحته الرسمية بفيس بوك قائلا: "كل الشفاء العاجل لأحمد الشناوي ان شاء الله ترجع اقوي من الأول وافضل يا رب ".




 

اللي جاي أقوى.. محمد هنيدي يشكر متابعيه بسبب فيلم الإنس والنمس
 

علق الفنان محمد هنيدي على رد فعل الجمهور نجله فيلمه الجديد الإنس والنمس بعد عرضه بالسينمات .

 

وكتب هنيدي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا "فرحان جدا أن الفيلم عجبكم .. ومش عارف أشكركم على دعمكم وحبكم ازاي


 

ابنة صلاح عبد الله تكشف تفاصيل إصابته بأزمة قلبية وموعد عودته للعمل

 

كشفت الصفحة الرسمية للفنان صلاح عبد الله حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أول أمس نقل على إثرها للمستشفى .
 

وكتبت صفحة الفنان صلاح عبد الله عبر انستجرام على لسان نجلته " سلامة قلبك يا روح القلب و نور الدنيا يا حبيبي يا بابا انا بطمن كل حبايب صاصا علشان لو في أي خبر غلط نزل اول امبارح بليل بابا حس بالم في الصدر وعلى طول رحنا المستشفى

 

#الدوري_الاسباني يتصدر تويتر بعد رحيل ميسي ..ومغردون: ليلة سقوط الدوري

 

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج#الدوري_الاسباني  بعد إعلان رحيل  ليونيل ميسي عن برشلونة بسبب عدم التواصل الى اتفاق بين الطرفين. 
 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‏‏رحيل رونالدو عن الريال كان بمثابة رحيل نصف المتعه من الدوري الاسباني

حسام حسن الدوري الإسباني صلاح عبد الله الفنان محمد هنيدي الفنان صلاح عبد الله فيلم الأنس والنمس موجز السوشيال ميديا

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