ابنة صلاح عبد الله تكشف تفاصيل إصابته بأزمة قلبية وموعد عودته للعمل

كشفت الصفحة الرسمية للفنان صلاح عبد الله حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أول أمس نقل على إثرها للمستشفى .



وكتبت صفحة الفنان صلاح عبد الله عبر انستجرام على لسان نجلته " سلامة قلبك يا روح القلب و نور الدنيا يا حبيبي يا بابا انا بطمن كل حبايب صاصا علشان لو في اي خبر غلط نزل اول امبارح بليل بابا حس بالم في الصدر وعلى طول رحنا المستشفى و اللي حصل أزمة قلبية استدعت قسطرة في القلب و تركيب دعامه و الحالة استقرت الف حمد و شكر علي كرم ربنا الكبير و غادر الرعاية المركزة إلى غرفة ".



وتابعت "باذن الله نخرج من المستشفى بكره باذن الله و الدكاتره طمنونا انه يقدر يكمل تصوير بعد كام يوم راحه باذن الله دعواتكم لصاصا ابو قلب طيب و زي ما هو دايما بيقول باذن الرحمن #حاله_وهتروح_لحالها #صلاح_عبدالله".



استقرت الحالة الصحية للفنان صلاح عبد الله بعد مروره بأزمة قلبية استلزمت نقله إلى المستشفى وتركيب دعامة.

وقال الدكتور أشرف زكي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن الحالة الصحية للفنان صلاح عبد الله ممتازة حاليا، والوضع مستقر، وسيغادر المستشفى غدا.

وأوضح نقيب الممثلين إنه اطمئن على حالة الفنان صلاح عبد الله من ابنته المتواجدة معه حاليا بالمستشفى، وسيستأنف تصوير الأعمال التي يشارك بها حاليا بداية من الأسبوع المقبل.

تعرض الفنان صلاح عبد الله لأزمة صحية ما منعه من حضور العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس الذي عرض بحضور أبطاله أمس، ويشارك فيه كضيف شرف في إحدى المشاهد.