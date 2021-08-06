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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأكبر والأكثر أمانا.. أسامة ربيع: هناك إشادات دولية بـ قناة السويس

أسامة ربيع
أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس الجديدة ساهمت بشكل كبير فى زيادة الدخل، وأن الأرقام بعد القناة الجديدة كبيرة وهائلة، ولولا القناة الجديدة لما كانت القناة فى التصنيفات العالمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" والمذاع عبر قناة " دى إم سي"، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن أزمة فيروس كورونا لم تتأثر على القناة، وأن القناة نالت إشادات عالمية، والإيرادات لم تتأثر.

ولفت إلى أن قناة السويس حققت نجاحات كبيرة جدًا، رغم أن هناك قنوات تعرت لـ خسائر كبيرة، وأن القناة فى ظل كورونا كانت تقوم بكل الإجراءات الاحترازة لم يصاب واحد بالقناة.

وأشار إلى أن القناة لديها خطة وتسير عليها، وتعمل بتنافسية، ولذلك القناة تقدم تخفيات و تسهيلات لـ العبارات.

كما كشف أن هيئة قناة السويس احتفلت فى الأيام الماضية بتدشين الكراكة «حسين طنطاوى» ورفع العلم المصري عليها وانضمامها إلى أسطول الهيئة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي .

وكانت قد دشنت هيئة قناة السويس من قبل الكراكة «مهاب مميش» وانضمامها إلى أسطول الهيئة، في خطوة تعطي قدرات كبيرة لهيئة قناة السويس في المحافظة على مجرى القناة والقيام بالتطويرات اللازمة لرفع كفاءة المجرى الملاحي الأهم في العالم.

وتابع أن هناك إشادات عالمية بـ إيرادات قناة السويس، وما يتم فيها من تطورات، بجان أن القناة تتعتبر الأكبر و الآمن.
وكشف أن ذكري مرور 6 سنوات على افتتاح القناة الجديد، يظل فى القلب، وذكري عزيزة.
 

هيئة قناة السويس قناة السويس فيروس كورونا كورونا أزمة فيروس كورونا

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