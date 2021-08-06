أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-8-2021

استعرض برنامج "صباح البلد " المُذاع على فضائية " صدى البلد " ، اليوم الجمعة 6-8-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 907 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 794 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 681 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6352 جنيها.

وفى سياق آخر، قال محمد زيدان خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات و التى دائما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

اسعار الذهب عالميا

أسعار الذهب خلال الساعات القادمة ستشهد تغيرات على المستوى العالمي والمحلي، وذلك مع ظهور نتائج اجتماع ومحضر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وكان الذهب عالميا ومحليا تأثر بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والذى أعلن نيته الإبقاء على الفائدة دون تغير مع تلميح بدعم الاقتصاد الأمريكي مما دعم تغير الدولار نحو الصعود وهبوط الذهب دون 1800 دولار للأونصة، لكن السوق صحح مساره واتجه للصعود اليوم.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي بدون تغيير عند 0-0.25% ويقول إنه ملتزم باستخدم كل الأدوات المتاحة لدعم الاقتصاد الأميركي.

وقال الفدارلي إنه سيواصل شراء ما لا يقل عن 80 مليار دولار شهريا من سندات الخزانة و40 مليار دولار شهريا من الأوارق المالية المدعومة برهون عقارية حتى تتحقق أهدافه بشأن التوظيف واستقرار الأسعار.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.