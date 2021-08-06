تعرف على جدول عروض مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء

تنطلق فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في الثامنة مساء الأحد 15 أغسطس وتستمر على مدار 16 يوما حتى الإثنين 30 أغسطس .

وسعر التذكرة لدخول الحفلات هو موحد 40 جنية ويمكن شرائها نفس اليوم قبل الحفل داخل القلعة، ويأتي جدول الحفلات كالتالي:

جدول الحفلات

يوم 15 مراسم الافتتاح - مجموعة الأوبرا لموسيقي الحجرة - 8 مساء، أوركسترا اوبرا القاهرة بمشاركة فؤاد ومنيب - 10 مساء.

يوم 16 فرقة وسط البلد - 8 مساء، ومي فاروق - احمد عفت - 10 مساء

يوم 17 كايرو كافيه - 8 مساء، وأحمد جمال - 10 مساء

يوم 18 ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق - 8 مساء، والشيخ ياسين التهامي - 10 مساء

يوم 19 صولويست فرقة اوبرا القاهرة والبالية - 8 مساء، على الحجار - 10 مساء

يوم 20 نادية مصطفي - 8 مساء، و محمد الحلو - 10 مساء

يوم 21 وائل الفشني - 8 مساء، ولينا شماميان - 10 مساء

يوم 22 هلا رشدي - 8 مساء، وطارق العربي طرقان وأبناؤه "سوريا" - 10 مساء

يوم 23 حازم شاهين - 8 مساء، وكارمن سليمان - 10 مساء

يوم 24 نداء شرارة " الاردن" - 8 مساء، وهاني شاكر - 10 مساء