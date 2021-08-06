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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على جدول عروض مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء

مهرجان قلعة صلاح
مهرجان قلعة صلاح الدين

تنطلق فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في الثامنة مساء الأحد 15 أغسطس وتستمر على مدار 16 يوما حتى الإثنين 30 أغسطس .

 

وسعر التذكرة  لدخول الحفلات هو موحد 40 جنية ويمكن شرائها نفس اليوم قبل الحفل داخل القلعة، ويأتي جدول الحفلات كالتالي:

جدول الحفلات

  • يوم 15 مراسم الافتتاح - مجموعة الأوبرا لموسيقي الحجرة - 8 مساء، أوركسترا اوبرا القاهرة بمشاركة فؤاد ومنيب - 10 مساء.
  • يوم 16  فرقة وسط البلد - 8 مساء، ومي فاروق - احمد عفت - 10 مساء
  • يوم 17 كايرو كافيه  - 8 مساء، وأحمد جمال - 10 مساء
  • يوم 18 ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق - 8 مساء، والشيخ ياسين التهامي - 10 مساء
  • يوم 19 صولويست فرقة اوبرا القاهرة والبالية - 8 مساء، على الحجار - 10 مساء

 

  • يوم 20 نادية مصطفي - 8 مساء، و محمد الحلو - 10 مساء
  • يوم 21 وائل الفشني  - 8 مساء، ولينا شماميان - 10 مساء
  • يوم 22 هلا رشدي - 8 مساء، وطارق العربي طرقان وأبناؤه "سوريا" - 10 مساء
  • يوم 23 حازم شاهين - 8 مساء، وكارمن سليمان  - 10 مساء
  • يوم 24 نداء شرارة " الاردن" - 8 مساء، وهاني شاكر  - 10 مساء

 

  • يوم 25 نوران أبو طالب - 8 مساءاً، هشام عباس  - 10 مساء
  • يوم 26  سبيد اوف هارتس باند  - 8 مساءاً، محمد محسن  - 10 مساء
  • يوم 27 محمد حسن - 8 مساءاً، جنات "المغرب" - 10 مساء
  • يوم 28 سعيد الأرتيست - 8 مساءاً، نسمة محجوب - 10 مساء
  • يوم 29 بغدادي بيج باند - 8 مساءاً، دينا الوديدي - 10 مساء
  • يوم 30 نسمة عبد العزيز - 8 مساءاً، مدحت صالح  - 10 مساء
     
مساءا فعاليات الدورة الـ 29 مهرجان قلعة صلاح الدين قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء جدول الحفلات

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