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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بنطلون قصير ومايوه.. تعرف على ملابس اختبار القدرات بتربية رياضية بنين

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات

أعلنت كلية التربية الرياضية بنين بجامعة حلوان، عن بدء اختبارات القدرات لطلاب شهادة الثانوية العامة 2021-2022 اعتبارًا من يوم غدا السبت الموافق 7 أغسطس 2021. 

 

ويجب على الطالبات الراغبات في التسجيل لاختبارات القدرات الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني والتسجيل في الاختبارات التي يرغبن بها من خلال الرابط التالي: http://tansik.egypt.gov.eg.

 

وصرح الدكتور عماد العزباوي، عميد كلية التربية الرياضية بنين  جامعة حلوان، إن الاختبارات بالكلية ستنطلق السبت الموافق ٧ أغسطس، مشيرا أن الاختبارات تتضمن الكشف الطبى المبدئى على القلب، لإثبات كفاءة الطالب لأداء الاختبارات، وقياس الطول والوزن، وينبغى على الطالب أن يتوجه لاختبارات القدرات فى التاريخ المحدد له إلكترونيا، وطباعة إيصال التسجيل والتوجه به إلى مقر الكلية في تمام الساعة 8 صباحاً، ويتطلب أداء الاختبار مجموعة من الأوراق المطلوبة وهى:
 

ونوه الى انه تشترط كلية التربية الرياضية بنين على الطالب أن يكون حاضر لاختبارات القدرات بملابس رياضية معينة تكون عبارة عن :

فانلة بدون أكمام 

بنطلون قصير

شورت

حذاء خفيف 

شراب قصير أبيض

مايوه

كما أنه يجب على الطلاب الحضور في اليوم المحدد للاختبار على موقع اختبارات القدرات الخاص بالتنسيق فى تمام الساعة الثامنة صباحًا. 
 

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ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد في هذا الموعد

يدعو موقع صدى البلد الاخباري جميع طلاب الثانوية العامة 2021 ، لتسجيل بياناتهم للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس من خلال موقع صدى البلد عبر رابط سريع فور اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم.

يقدم موقع صدى البلد  خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس في جميع المحافظات وقت اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021.

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