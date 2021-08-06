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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

زاهي حواس يلقي محاضرات عن الترويج للسياحة والآثار المصرية بأمريكا

دكتور زاهى حواس
دكتور زاهى حواس

يتوجه عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس إلي الولايات المتحدة الأمريكية لإلقاء أول محاضرة عن الآثار المصرية بمتحف"Bower museum" بولاية لوس أنجلوس، وكذلك المكتبة العامة بمدينة "بولينج جرين" بولاية كنتاكي، وهذا هو العام التاسع الذي يلقي فيه حواس محاضرة بالمكتبة حيث يقومون بدعوة ثلاثه ألالف مواطن لحضور المحاضرات بالمجان.


وسوف يلقي "حواس" الضوء علي إنجازات الدولة المصرية في بناء المتحف المصرى الكبير، وتطوير منطقة الهرم وكذلك القاهرة الإسلامية الخديوية، بالاضافة إلي أهم الاكتشافات الحديثة وخاصة المدينة المفقودة الذهبية والتي اعتبرت ثاني أهم أكتشاف في الاقصر بعد كشف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون.

واتفق الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع الدكتور زاهي حواس علي القاء الضوء علي الإجراءات الإحترازية التي تقوم بها الدولة لحماية السائح داخل المناطق الأثرية وكذلك بالفنادق.

زاهي حواس الولايات المتحدة الامريكية لوس أنجلوس Bower museum حواس

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