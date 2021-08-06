بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

نشرت فضائية القرآن الكريم، وفضائية السنة النبوية، بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين، المسجد الحرام والمسجد النبوي.

قرار عاجل بشأن الحرمين الشريفين

أصدر الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارا بتعيين «20» سيدة من الحاصلات على درجتي الماجستير والدكتوراه، في مناصب قيادية عليا في الرئاسة.

وأفاد السديس بحسب ما قالت صحيفة الوطن السعودية بأنه سيتم تمكين السيدات المتميزات علميًا وعمليًا، في منصب مساعد للرئيس العام، ووكيلات للرئيس العام، ووكيلات مساعدات في مختلف التخصصات التطويرية.

وأشار إلى أن المرأة العاملة بالحرمين الشريفين، أثبتت كفاءتها في شتى المجالات.

كما أصدر الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا باستحداث منصب وكالة مساعدة لتمكين المرأة، في ظل الجهود القائمة لتمكين المرأة في الحرمين الشريفين.

تهدف الرئاسة العامة إلى مواصلة العمل على تحقيق أقصى استفادة من الكوادر النسائية المتميزة، وتسخير جهودهن في خدمة الزوار والحجاج والمعتمرين، وفق رؤية المملكة العربية السعودية «2030».



