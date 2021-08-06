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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة رومانسية.. هبة مجدي تهنئ زوجها على حفلته بالاوبرا

صدى البلد

نشرت الفنانة هبة مجدي صورة جديدة لها برفقة زوجها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

و ظهرت هبة مجدي برفقة زوجها من حفل الأوبرا وعلقت قائلة:  “مبروك يا  حبيبي”.

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و كان قد أحيا  الفنان محمد محسن، حفلا غنائيا بدار الأوبرا المصرية أمس  فى تمام الساعة ٨ مساء.

يذكر ان طرح محمد محسن طرح فيديو كليب بصحبة زوجته هبة مجدى بعنوان "أهلا بيك"، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، ويعد أول كليب غنائى يجمعه مع زوجته الفنانة هبة مجدي، حيث تقوم هبة ببطولة الكليب نفسه وتلعب دور "الموديل" من كلمات الشاعرة نور عبد الله وألحان محمد النادى وتوزيع يحيى يوسف.

احتفل الفنان محمد محسن، بعيد ميلاد زوجته الفنانة هبة مجدى، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام ”.


يذكر أن المطرب المصرى محمد محسن ولد عام 1986 بقرية أوسيم بالجيزة , بدأ احتراف الفن بعد تخرجه من كلية الهندسة بجامعة القاهرة واختار الغناء العربي التراثي طريقا له , أصدر ألبومه الأول " اللف فى شوارعك " عام 2012 فترشح عنه لجائزة جوردون أوردز وفاز عنه بجائزة أفضل مطرب فى استفتاء أجرته جريدة الأهرام فى نفس العام , خاض تجربة التمثيل من خلال مسلسل " زى الورد " كما شارك فى بطولة مسرحية " ليلة من ألف ليلة " مع الفنان الكبير يحيي الفخراني .

هبه مجدى حفل محمد محسن الفنانة هبة مجدي وزوجها المطرب محمد محسن

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