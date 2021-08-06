الأشد خلال الـ 5 سنوات الماضية.. الأرصاد تعلن مفاجأة عن حالة الجو.. فيديو

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو وقالت إن البلاد تشهد ارتفاع شديد فى درجات الحرارة.

وأكدت أن هذه الموجة مستمرة حتى بعد غد الأحد، ولكن بعد ذلك سيكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة.

وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية عبر قناة " دى إم سي"، أن:" صيف هذا العام هو الأشد حرارة خلال السنوات الخمسة الماضية، أى من 2017، ودرجات الحرارة ارتفعت بشكل كبير على دول الشرق الأوسط وشرق وجنوب أروبا".

ولفتت إلى أن" "الموجة الحارة مستمرة حتى منتصف شهر أغسطس وبعد منتصف أغسطس تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية".

وأكدت أن هناك بعض المناطق ستتعرض لـ الأمطار مثل حلاب شلاتين، والمناطق بجنوب البلاد، ولكن القاهرة لن تصل لها أمطار، وما ينشر على السوشيال ميديا بتعرض القاهرة لـ أمطار غير صحيح.

وأشارت إلى أن مصر أصبحت تشهد أحوال جويه جانحة، والصيف بمصر أصبح شديد الحرارة، وكشف أن ارتفاع حرارة الجو فى الصيف ليس له أى علاقة بأن الشتاء سيكون شديد الأمطار.



وقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة الحارة الذي تشهدها البلاد منذ عدة أيام، وتتسبب في ارتفاع كبير في درجات الحرارة على كافة الأنحاء يصاحبه ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة أيضا بمحافظات الجمهورية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن موعد انكسار الموجة الحارة، سيكون اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وحتى يوم الأربعاء، حيث تشهد البلاد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى الصعيد بقيم تتراوح ما بين درجتان إلى ثلاث درجات مئوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه حتى موعد انكسار الموجة الحارة، سيظل الطقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وذلك يومي الجمعة والسبت، ويظل أيضا حار على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

هل تنخفض الرطوبة؟

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن موعد انكسار الموجة الحارة وفترتها لن يغير في معدلات نسب الرطوبة على البلاد، حيث تظل نسب الرطوبة مرتفعة يصاحبها شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويكون هناك نشاط للرياح على بعض المناطق من السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، مع موعد انكسار الموجة الحارة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 37 إلى 39 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 32 إلى 33 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 39 إلى 42 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 38 إلى 40 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 42 إلى 44 درجة

وتظل هناك فرص سقوط الأمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة تكون رعدية أحيانا، على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة بنسبة 70%.