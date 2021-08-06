القباج توجه باستقبال مسن بمؤسسة رعاية بعد قضائه 3 أعوام في الشارع بلا مأوى

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع المركزي لإنقاذ مسن بلامأوى بعد ثلاثة أعوام قضاها بالشارع يفترش إحدى الارصفة بجوار سور حديقة دار العلوم بالقاهرة، وذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صور له يفترش الشارع.

وعلى الفور توجه الفريق لمكان تواجد المسن وأجرى دراسة حالة له وتبين أنه يدعي/ طارق.ع .م ويبلغ من العمر ٦١ عامًا ولايوجد معه أى أوراق ثبوتية وليس متزوجًا ونتيجة لمرضه وتركيبه لشرائح بقدمه اليسرى أنفق كل ما لديه على العلاج وأصبح غير قادر على العمل وافترش الرصيف بالشارع لبيع المناديل كى يحصل على قوت يومه إلى جانب مساعدة أهالى المنطقة له.

وقام الفريق بإقناع المسن باستقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتم التنسيق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى لاستقبال المسن بمؤسسة معانا لإنقاذ إنسان بالجيزة ليتلقي كافة أوجه الرعاية وتم توقيع الكشف الطبى عليه لتحديد حالته الصحية.

الجدير بالذكر أن فريق التدخل السريع المركزى يتلقى الشكاوى وبلاغات مؤسسات الرعاية الاجتماعية ولأشخاص فاقدى المأوى والرعاية والحالات الإنسانية على الخط الساخن للوزارة على الرقم ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الرقم ١٦٥٢٨.

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