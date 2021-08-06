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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون يمنح المثلوثي فرصة ذهبية لإثبات نفسه مع الزمالك

حمزة المثلوثي لاعب
حمزة المثلوثي لاعب فريق الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق استقر، على هوية اللاعب الذي سيقود الجبهة اليمنى للفريق الأبيض خلال المباريات المقبلة.


ويستعد الزمالك لاستئناف مباريات الدوري الممتاز، بمواجهة غزل المحلة غدا السبت بالجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز على ستاد الإسكندرية في تمام الساعة السابعة مساءً.

 

وأكد المصدر لـ صدي البلد أن كارتيرون سيعتمد على التونسي حمزة المثلوثي في قيادة الجبهة اليمنى للزمالك، على حساب حازم إمام.


ويأتي قرار كارتيرون بسبب خوض المثلوثي لفترة الإعداد الأخيرة بشكل كامل، عكس حازم إمام الذي غاب مدة طويلة عن التدريبات بسبب الإصابة التي عانى منها في عضلة السمانة.


وكان كارتيرون طلب من إدارة الزمالك تدعيم الجبهة اليمنى للفريق الأبيض خلال الموسم الجديد، وهو ما دفع مسؤولو النادي الأبيض لفتح خط المفاوضات مع التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق والترجي الحالي بهدف إعادته مرة أخرى إلى صفوف القلعة البيضاء.

 

خروج أحمد عيد من حسابات كارتيرون


وفيما يخص اللاعب الشاب أحمد عيد، فيعتبر اللاعب خارج حسابات كارتيرون خلال الفترة الحالية كما أن الأخير أبلغ إدارة الزمالك في وقت سابق عدم ممانعته خروج عيد للإعارة إلى أحد أندية الدوري خلال الموسم المقبل من أجل اكتساب الخبرات.

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