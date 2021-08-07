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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كيفية تعديل رخصة محل.. اعرف الشروط والمطلوب

محلات
محلات

كشفت محافظة القاهرة تفاصيل شروط تعديل رخصة محل عام ، والمستندات المطلوبة.

ولمن يرغب في تعديل النشاط أو تغييره  في رخصة لمحل عام يجب عليه اتباع ما يلي : 

  • المستندات المطلوبة

1- صورة بطاقة الرقم القومى (مع الاطلاع على الأصل)

2- توكيل رسمي في حالة الوكالة

3- أصل الترخيص

4- صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد

5- عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل المطلوب معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية (في حالة الحاجة إليها)

6- صورة عقد الإيجار (فى حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات) والأصل للاطلاع

7- موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة

8- موافقة الجهات المختصة (الهيئة العامة للتصنيع، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة العامة للبترول، وزارة الصحة، وزارة الداخلية وغيرها من الجهات وذلك بالنسبة للأنشطة التي تخص كلاً منها) وذلك وفقاً للمادة 1 من قرار وزير الإسكان رقم 730 لسنة 1967

9- إيصال سداد الرسوم

 

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شروط الحصول على الخدمة

• مالك المحل أو وكيل عمل عنه ( بتوكيل رسمى موثق)

• عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

 

إجراءات طالب الخدمة

خطوة 1: ملء النموذج الخاص بالخدمة

خطوة 2: تقديم المستندات المطلوبة للخدمة

خطوة 3: فحص الأوراق والمستندات بمعرفه الإدارة الهندسية المختصة

خطوة 4: عند الموافقة على النشاط يتم سداد رسم المعاينة بالخزينة المختصة

خطوة 5: بعد اجراء المعاينة تقوم الإدارة المختصة بتحديد اشتراطات التعديل إن وجدت

خطوة 6: الذهاب للمركز التكنولوجى عند إتمام الاشتراطات وتقديم طلب بذلك

خطوة 7: تقوم الإدارة المختصة بالمعاينة للتأكد من تنفيذ اشتراطات الرخصة

خطوة 8: اعتماد تعديل الرخصة

خطوة 9: تسديد الرسوم بالخزينة المختصة خطوة 10: استلام الرخصة وتلقى الخدمة

 

إجراءات الجهة المقدمة للخدمة

• فحص الأوراق والمستندات بمعرفه الإدارة الهندسية المختصة

• عند الموافقة على النشاط يتم سداد رسم المعاينة بالخزينة المختصة

• بعد اجراء المعاينة تقوم الإدارة المختصة بتحديد اشتراطات التعديل إن وجدت

• تقوم الإدارة المختصة بالمعاينة للتأكد من تنفيذ اشتراطات الرخصة

• اعتماد تعديل الرخصة

 

معلومات إضافية عن الرسوم

تحصيل رسوم المعاينة بقيمة التعديل على أساس الفرق بين الرسوم المفروضة على المحل قبل اجراء التعديل وقيمتها بعده

فى حالة إجراء أى تعديل فى المحال المرخص بها تقتضى زيادة أو نقص فى رسوم التفتيش المقررة على المحل تحصل هذه الرسوم بالقيمة الجديدة اعتبارا من أول يناير من السنة التالية للسنة التى حدث فيها التعديل.

رسم معاينة 50 قرش لكل متر مربع ولا تزيد عن 35 جنيه + تنمية موارد 10 قروش + تنمية موارد 3 جنيه و 10 قروش + ضريبة نوعية 18 جنيه + دمغات هندسية وتحدد تكلفة الرسوم الهندسية للمحل بواقع 1.5 فى الالف من قيمة الاعمال المقدمة بواقع 4.5 فى الالف عن الثلاث نسخ من الرسومات الهندسية.

رخصة محل القاهرة الترخيص الإدارة الهندسية اخبار محافظة القاهرة

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