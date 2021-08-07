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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل

امتحانات الدور الثاني
امتحانات الدور الثاني

تنطلق امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بمدارس محافظة القاهرة، اليوم السبت الموافق 7-8-2021.

 وتعقد امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الخامس الابتدائى (وما يعادله ) من السبت الموافق 7/8/2021 إلي الاثنين 9/8/2021، فيما تعقد امتحانات الصف السادس الابتدائي (وما يعادله)  خلال نفس المدة.
 

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وتعقد امتحانات النقل الاعدادي العام والرياضي ( وما يعادله)  من السبت الموافق 7/8/2021 الي الاثنين الموافق 9/8/2021 ، و يعقد النقل الاعدادي المهني من السبت الموافق 7/8/2021  الي الاثنين الموافق 9/8/2021 
 

وتعقد امتحانات الإعدادية العامة، رياضية، صم ومكفوفين من الأربعاء الموافق 11/8/2021
الي الخميس الموافق 19/8/2021 ،و تعقد امتحانات الإعدادية المهنية من الأربعاء الموافق 11/8/2021 الي الخميس الموافق 19/8/2021 

وتعقد امتحانات النقل الثانوي العام والرياضي (وما يعادله)  من السبت الموافق 7/8/2021 الي الاثنين الموافق 9/8/3021 

وشددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على عدم عقد امتحانات يوم الخميس الموافق 12/8/2021 ، كما تم التشديد على المحافظة على سلامة الطلاب والالتزام بالإجراءات الاحترازية ، ويتم تسليم الطلبة امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع يوم الامتحان التكميلي على ان يقوم بتسليمها مع اول يوم امتحان المواد الأساسية. 

وتتولى الإدارات التعليمية إعداد جداول الامتحانات لكل الصفوف الدراسية وتعتمد نتائجها من السيد مدير الإدارة التعليمية ، ويتم مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

مواصفات امتحانات الدور الثاني 

ويكون تقييم الطلاب في امتحانات الدور الثاني طبقًا لمحتوى المقرر الدراسي الذي تم أداء الامتحان به سلفًا خلال الفصلين الدراسيين(الأول، الثاني) عن طريق اختبار تحريري وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك بلجان امتحانات مراقبة ومؤمنة، بواقع 15 سؤال اختيار من متعدد لكل مادة منفصلة وفي زمن قدره ساعة، ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ٣ مواد في اليوم الواحد.

وتعقد امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي طبقًا للجدول المعد بمعرفة المديرية وتعتمد النتائج من السيد المحافظ، وتكون الامتحانات في المقرر الدراسي للفصل الدراسي الثاني وطبقًا لما تم إتباعه في امتحان الدور الأول.

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