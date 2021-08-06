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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حركة تنقلات موسعة بين ضباط مديرية أمن بتى سويف

حركة تنقلات موسعة بين ضباط مديرية أمن بنى سويف

ديوان عام بني سويف
ديوان عام بني سويف

أجري اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف اليوم، حركة تنقلات موسعة بين ضباط مديرية أمن بنى سويف.

 

وتم تعيين الرائد محمود فؤاد رئيساً لمباحث بندر بنى سويف، والرائد محمد محروس رئيساً لمباحث الواسطى، والرائد شريف جمال رئيساً لمباحث الفشن، والرائد أحمد حسين رئيساً لمباحث المخدرات، والرائد أحمد جمال رئيساً لمباحث ببا، والرائد محمد قاسم رئيساً لمباحث ناصر، والمقدم أحمد عبد العظيم رئيسا لمباحث الآداب، والمقدم أحمد فضل رئيسا لمباحث الأموال العامة.

 

كما تعيين المقدم احمد حسين رئيساً لمباحث المخدرات، والمقدم يحيي صفوت رئيساً لمباحث المرافق، والمقدم مصطفي أبو طالب مفتش مباحث بندر بنى سويف، والمقدم أحمد شحاته مفتش مباحث ناصر، والمقدم مصطفي أبو عقرب مفتش مباحث اهناسيا، والمقدم عبد المنعم الحميلي مفتش لمباحث ببا، والمقدم أحمد أبو المجد رئيساً لمباحث تأمين الطرق.

 

كما تم تجديد الثقة لرؤساء مباحث سمسطا واهناسيا ومركز بنى سويف ، وبنى سويف الجديدة شرق النيل.

بني سويف الأموال العامة المخدرات وزير الداخلية ساعد وزير الداخلية مساعد وزير الداخلية مديرية امن بنى سويف

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