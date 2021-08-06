لو الكهرباء بتقطع .. إليك 12 طريقة لتقديم شكوتك

تتعرض بعض المناطق لانقطاع التيار نتيجة الأعطال أو بسبب ارتفاع الأحمال الكهربائية ، مما يضطر بعض المواطنين للبحث عن طرق تقديم شكوى من انقطاع التيار
وكانت الأحمال الكهربائية قد تجاوزت أمس 33 ألف و700 ميجاوات لأول مرة منذ سنوات ، ومع التطوير التى شهدته شبكات نقل وتوزيع الكهرباء قل كثيرا انقطاع التيار لفترات طويلة كما كان يحدث فى السابق ، ولكن هذا لايمنع من وجود بعض الأعطال التى تتسبب فى انقطاع التيار
ويقدم صدى البلد لقرائه طرق التقدم بشكوى لوزارة الكهرباء ب 12 طريقة
1- الاتصال تليفونيًا من خلال الخط الساخن لوزارة الكهرباء 121.
2-المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، من خلال هذا الرابط : https://eservices.eehc.gov.eg/
3-منظومة الشكاوي الموحدة من خلال الرابط التالي: http://moere.gov.eg/cmp/IncreaseBills.aspx
4- مكتب خدمة المواطنين التابع لوزير الكهرباء.
5- الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلا هذا الرابط:
http://www.moere.gov.eg/cmp/index.html#page1
6- الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال هذا الرابط:
http://www.eehc.gov.eg/eehcportal/
7- مكاتب خدمة المواطنين بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.
8- الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
9- الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
10- الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
11- تطبيق واصل لخدمة ذوو الإعاقة السمعية وصعوبات التخاطب.
12- أرقام خدمة «واتس اب» الخاصة بالشركات لاستقبال شكاوى المواطنين.
وخصصت شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ارقام مسجل عليها تطبيف «واتس آب» وهى
- 01283388888 شركة شمال القاهرة.
- 01278117626 شركة جنوب القاهرة.
- 01097217682 شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.
- و01000549020 شركة البحيرة.
- 01289533661 شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء
- 01270003430 شركة القناة.
- 01002822513 شركة مصر العليا.
- 01207774849 شركة جنوب الدلتا.