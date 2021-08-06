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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو الكهرباء بتقطع .. إليك 12 طريقة لتقديم شكوتك

صدى البلد

تتعرض بعض المناطق لانقطاع التيار نتيجة الأعطال أو بسبب ارتفاع الأحمال الكهربائية ، مما يضطر بعض المواطنين للبحث عن طرق تقديم شكوى من انقطاع التيار 

وكانت الأحمال الكهربائية قد تجاوزت أمس  33 ألف و700 ميجاوات لأول مرة منذ سنوات ، ومع التطوير التى شهدته شبكات نقل وتوزيع الكهرباء قل كثيرا انقطاع التيار لفترات طويلة كما كان يحدث فى السابق ، ولكن هذا لايمنع من وجود بعض الأعطال التى تتسبب فى انقطاع التيار 


ويقدم صدى البلد لقرائه طرق التقدم بشكوى لوزارة الكهرباء ب 12 طريقة


1- الاتصال تليفونيًا من خلال الخط الساخن لوزارة الكهرباء 121.


2-المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، من خلال هذا الرابط : https://eservices.eehc.gov.eg/

3-منظومة الشكاوي الموحدة من خلال الرابط التالي: http://moere.gov.eg/cmp/IncreaseBills.aspx


4- مكتب خدمة المواطنين التابع لوزير الكهرباء.

 

5- الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلا هذا الرابط:
http://www.moere.gov.eg/cmp/index.html#page1
 

6- الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال هذا الرابط:
http://www.eehc.gov.eg/eehcportal/

7- مكاتب خدمة المواطنين بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.


8- الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».


9- الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.


10- الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».


11- تطبيق واصل لخدمة ذوو الإعاقة السمعية وصعوبات التخاطب.


12- أرقام خدمة «واتس اب» الخاصة بالشركات لاستقبال شكاوى المواطنين.


وخصصت شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ارقام مسجل عليها تطبيف «واتس آب» وهى

- 01283388888 شركة شمال القاهرة.
- 01278117626 شركة جنوب القاهرة.
- 01097217682 شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

- و01000549020 شركة البحيرة.
- 01289533661 شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء
- 01270003430 شركة القناة.

- 01002822513 شركة مصر العليا.
- 01207774849 شركة جنوب الدلتا.
 

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