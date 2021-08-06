لو الكهرباء بتقطع .. إليك 12 طريقة لتقديم شكوتك

تتعرض بعض المناطق لانقطاع التيار نتيجة الأعطال أو بسبب ارتفاع الأحمال الكهربائية ، مما يضطر بعض المواطنين للبحث عن طرق تقديم شكوى من انقطاع التيار

وكانت الأحمال الكهربائية قد تجاوزت أمس 33 ألف و700 ميجاوات لأول مرة منذ سنوات ، ومع التطوير التى شهدته شبكات نقل وتوزيع الكهرباء قل كثيرا انقطاع التيار لفترات طويلة كما كان يحدث فى السابق ، ولكن هذا لايمنع من وجود بعض الأعطال التى تتسبب فى انقطاع التيار



ويقدم صدى البلد لقرائه طرق التقدم بشكوى لوزارة الكهرباء ب 12 طريقة



1- الاتصال تليفونيًا من خلال الخط الساخن لوزارة الكهرباء 121.



2-المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، من خلال هذا الرابط : https://eservices.eehc.gov.eg/

3-منظومة الشكاوي الموحدة من خلال الرابط التالي: http://moere.gov.eg/cmp/IncreaseBills.aspx



4- مكتب خدمة المواطنين التابع لوزير الكهرباء.

5- الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلا هذا الرابط:

http://www.moere.gov.eg/cmp/index.html#page1



6- الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال هذا الرابط:

http://www.eehc.gov.eg/eehcportal/

7- مكاتب خدمة المواطنين بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.



8- الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».



9- الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.



10- الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».



11- تطبيق واصل لخدمة ذوو الإعاقة السمعية وصعوبات التخاطب.



12- أرقام خدمة «واتس اب» الخاصة بالشركات لاستقبال شكاوى المواطنين.



وخصصت شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ارقام مسجل عليها تطبيف «واتس آب» وهى

- 01283388888 شركة شمال القاهرة.

- 01278117626 شركة جنوب القاهرة.

- 01097217682 شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

- و01000549020 شركة البحيرة.

- 01289533661 شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

- 01270003430 شركة القناة.



- 01002822513 شركة مصر العليا.

- 01207774849 شركة جنوب الدلتا.

