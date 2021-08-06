باحث مصري يفتح باب الأمل أمام مرضى القلب .. تفاصيل

كشف الدكتور أنيس حنا زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه في كلية "ألبرت أينشتاين" للطب في نيويورك، وأحد أعضاء الفريق الذي اكتشف الجين المسؤول عن الجلطات القلبية، إن أبحاثهم تتعلق بمنع التأثيرات التي تنشأ في الجسم بعد الجلطة.

وقال حنا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،: "نتمنى الوصول إلى علاج لتقليل آثار الجلطات القلبية، وهذا يحتاج إلى سنين أخرى من الدراسة، والتجارب السريرية على الفئران والبشر، وهذه مرحلة متقدمة لم نصل إليها".

وتابع حنا:" عند انقطاع الدم عن جزء معين في القلب، فإن جزءًا من عضلة القلب يموت سريعًا، وبعدها يحدث تفاعل في الجسم لكي يستطيع إزالة هذه الخلايا، والجينات التي توصلوا إليها يمكن أن تؤدي دورًا فعالًا أكثر لإزالة الخلايا الميتة بسبب الجلطة.

وأشار إلى أنهم حاليًا في مرحلة التعديل الجيني، ويفحصون ما يحدث بعدها في جسم الإنسان، ويأملون في الوصول إلى علاج للجلطات القلبية.

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أعراض النوبة القلبية وعلامات اكتشافها

النوبة القلبية الخفيفة، تعرف في العالم الطبي باحتشاء عضلة القلب غير المرتفع ST (NSTEMI)، أعلم أنه بمجرد إصابتك بنوبة قلبية خفيفة، تزداد إحتمالية إصابتك بأخرى أكثر ضررًا.



نوبة قلبية خفيفة - NSTEMI

تحدث النوبة القلبية عندما يكون تدفق الدم إلى القلب "مسدودًا جزئيًا".

أعراض النوبة القلبيىة



قد تبدو أعراض النوبة القلبية "الخفيفة" مماثلة لأعراض النوبة القلبية الأكثر ضررًا، بالإضافة إلى ذلك يعاني الأشخاص من النوبات القلبية بشكل مختلف.

يمكن أن تشمل أعراض النوبة القلبية:

ألم صدر

ألم في الصدر ينتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم

الدوار أو الدوخة

التعرق

ضيق في التنفس

الشعور بالغثيان (الغثيان) أو المرض (القيء)

شعور غامر بالقلق (مشابه لنوبة الهلع)

السعال أو الصفير.



علاج النوبة القلبية بالاسبرين

أثناء انتظار سيارة الإسعاف، توصي NHS بمضغ الأسبرين ببطء والبقاء هادئًا.

يساعد الأسبرين على ترقيق الدم وتحسين تدفق الدم إلى القلب، بينما الحفاظ على الهدوء هو "تجنب الضغط غير الضروري على قلبك".

هل أنا مُعرض لخطر الإصابة بـ النوبة القلبية NSTEMI؟

السبب الرئيسي لأي نوع من أنواع النوبات القلبية هو الإصابة بأمراض القلب التاجية .

إذا كنت مصابًا بهذه الحالة بالفعل، فإن الشرايين التي تمد قلبك بالدم قد ضاقت بالفعل.

في حين أن هذه الحالة لا يمكن علاجها ، يمكن أن يساعد العلاج في تقليل مخاطر الإصابة بنوبة قلبية.

تشمل تعديلات نمط الحياة أن تكون غير مدخن ، وممارسة الرياضة بانتظام ، وتناول أي دواء موصوف لك.

طرق الحماية من التعرض للنوبة القلبية

أوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن التمارين المنتظمة "ستجعل قلبك ونظام الدورة الدموية أكثر كفاءة"، يمكن أن يؤدي تحريك جسمك بشكل كافٍ للخروج قليلاً من التنفس إلى خفض مستويات الكوليسترول لديك.

خفض مستويات الكوليسترول يعني أن هناك كمية أقل من المادة الدهنية المتبقية لسد الأوعية الدموية التي تمد القلب بالدم.

ذكرت مؤسسة القلب البريطانية (BHF) أنه إذا كنت قد أصبت بالفعل بنوبة قلبية صغيرة ، فإن ممارسة الرياضة يمكن أن "تساعد في تقليل خطر إصابتك بمزيد من مشاكل القلب".



وأكدت BHF أن "أفضل نوع من النشاط للحفاظ على صحة قلبك هو النشاط الهوائي".

يشمل النشاط الهوائي "أي حركة متكررة وإيقاعية تتضمن مجموعات عضلية كبيرة".

تشمل أمثلة الأنشطة الهوائية المشي أو ركوب الدراجات ، لأن مثل هذه التمارين تتطلب المزيد من الأكسجين، مما يعني أن القلب والرئتين يجب أن يعملوا بجهد أكبر.

تعتبر طريقة لتدريب عضلة القلب ، فكلما كنت تمارس مثل هذه الأنشطة بانتظام، أصبح القلب أكثر كفاءة.