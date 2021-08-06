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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التبرع بالعيون والخصيتين حرام.. أحمد كريمة يكشف حكم التبرع بالأعضاء عقب الوفاة

صدى البلد

كشف الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حكم التبرع بالأعضاء عقب الوفاة.

وأكد الدكتور أحمد كريمة، خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق: "يجوز نقل أعضاء وأنسجة تتجدد مثل الدم، الجلد، الشعر وما أشبه ذلك، إذا أن هذا النقل لا يؤدى إلى أي ضرر للمنقول منه أو المنقول إليه".

وتابع الدكتور أحمد كريمة: يحرم نقل الأعضاء التى تؤدى إلى وفاة المنقول منه كالقلب وما أشبه، يحرم نقل الأعضاء الثنائية التى تجعل المنقول منه ناقصا أو مشوها؛ مثل العينين والأذنين، ويحرم نقل الأعضاء التناسلية التي تنقل الصفات الوراثية مثل الخصيتين.

وأضاف الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، يحرم بيع الأعضاء؛ لأن أعضاء الإنسان ليست للتعاقد.

دعا زملائه وتلاميذه لتقليده.. طبيب بجامعة القاهرة يوصي بالتبرع بأعضائه عقب الوفاة

وكان أوصى الدكتور عوض عباس رجب، استاذ الكيمياء الحيوية المتفرغ، بكلية الزراعة جامعة القاهرة بالتبرع بأحد أعضائه فور وفاته.

وأضاف خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق: "أوصى اسرتى وانا فى كامل قواى العقلية أوصى اسرتى بالموافقة على التبرع بإى جزء من جسدى عقب الوفاة مباشرة، لصالح أى إنسان يحتاج هذا الجزء".

وتابع عوض عباس رجب، استاذ الكيمياء الحيوية المتفرغ، بكلية الزراعة جامعة القاهرة :" ادعو جميع اصدقائي وتلاميذي بجامعة القاهرة أن يحزو هذا الحزو لصالح مصر  والشعب المصرى الجميل".

وأوضح الدكتور عوض عباس رجب،أن زوجته تعرضت لخلل في الكلى، وطبيا كان لا يصلح أى من أسرتها بالتبرع لها.

 

وأضاف قائلا:" ربنا رزقنا بإنسان جميل وافق على التبرع لها".

حكم التبرع عقب الوفاة الاعضاء التناسلية يحرم نقل الأعضاء يجوز نقل اعضاء

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