عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

الأراضي هتبور.. أهالي قرية كفر الشيخ سليم في طنطا يطالبون بتطهير ترعة عاشور

صدى البلد

يتضرر أهالي قرية كفر الشيخ سليم التابعة لمركز ومدينة طنطا محافظة الغربية ، من ضعف مياه الري في الترعة من حالة الإهمال والتجاهل من قبل المسئولين، بسبب تراكم القمامة والحيوانات النافقة التي أصبحت تمثل مصدر تهديد خطير لأبناء المنطقة والمتمثلة في ترعة عاشور التي تتوسط القرية.


ويقول شادى محمود فؤاد فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى " بين الناس " التى يقدمها موقع صدى البلد: إن الترعة تحولت إلي بؤرة لتجميع القمامة وإلقاء الحيوانات النافقة وأصبح هناك خليط من مياه الصرف الصحي غير معلوم المصدر بشكل دائم في الترعة ما يهدد صحة أهالي القرية بالأمراض والأوبئة حيث إنها تتوسط الكتلة السكنية بالقرية، كما أنها مسقا للأراضى الزراعية وسط صمت كامل من المسئولين.


وأضاف: " الترعة تقع في وسط بيوت وعمارات سكنية، يقطنها مواطنون محرومون من العيش في ظروف بيئية صحية.

 

وأكمل أنه حتى فى حالة قيام أجهزة الرى بتطهير مجرى الترعة، فإن ذلك لا ينهى المشكلة، بل يؤدى إلى تفاقم مأساة الأهالي، نظرًا لقيام معدات التطهير بإلقاء المخلفات على جانبي الترعة، مما يتسبب في زحف أعداد كبيرة من الزواحف والقوارض إلى شوارع القرية".

 

وناشد المسئولين بسرعة التدخل وادراج الترعة في خطة التطهير بصفة دائمة من المخلفات والحيوانات النافقة ، للحفاظ علي صحة المواطنين.


اقرأ أيضا:


خوفا من الأمراض.. أهالي قرية الرملية في طنطا يطالبون بتطهير ترعة بربرة

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

 

محافظة الغربية تجميع القمامة الأمراض والأوبئة كفر الشيخ سليم مدينة طنطا قرية كفر الشيخ سليم بؤرة لتجميع القمامة الحيوانات النافقة تطهير ترعة خدمة بين الناس الكتلة السكنية

ترشيحاتنا

نتيجة الثانوية العامة 2021.. شوقي: كل المنشور عن مؤشراتها اجتهادات غير صحيحة

أخبار التعليم| شوقي يحسم موعد نتيجة الثانوية العامة.. انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل.. وبدء اختبارات القدرات بالجامعات اليوم

وزير التعليم للأهالي : ماتضيعوش فلوسكم على الكتب الخارجية والدروس الخصوصية

نشرة المنوعات.. عروس وحيدة في حفل الزفاف وتكلفة السفر إلى الفضاء.. وفاة الدب الأكثر وحدة في العالم واكتشاف فيروس جديد نافع للبشر

خدمات تهمك.. سعر الذهب واللحوم وشروط ترخيص عربية الطعام المتنقلة

الدوري الممتاز.. الأهلى يخشي مفاجآت سيراميكا.. والزمالك يسعي لفك عقدة المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقلها للمستشفى.. مجدي كامل يكشف حالة مها أحمد الصحية| خاص

تعليق ناري من محمد الباز بشأن صورة "قفشة" على عربية الفول

حكم النوم على جنابة والصلاة بالثوب الذي أصابه المني

نتيجة الثانوية العامة 2021 على صدى البلد.. والتعليم: مفيش مجاميع مبالغ فيها

استنجدت بيا ومرضتش انقذها.. ننشر اعترافات المتهمين بقتل فتاة المول بكفر الدوار

شهود يروون تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في قليوب.. فيديو وصور

مش قادر اخد نفسي.. الفنان صلاح عبد الله يكشف مستجدات حالته الصحية

ظهور نادر.. شريف منير مع ابنه الوحيد فؤاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف فيروس جديد نافع للبشر.. يحارب أمراض الجهاز الهضمي|صور

حلم السفر إلى الفضاء أصبح حقيقة.. إليك تكلفة التذاكر وموعد الانطلاق

بعد إصابته بكورونا.. شاهد عريس يحضر زفافه عبر "الفيديو كول"

بعد أولمبياد طوكيو.. باريس تخطط لرفع أكبر علم في التاريخ على برج إيفل|صور

فيديو

عمرو دياب ودينا الشربيني معا مجددا .. هل عادت علاقتهما ؟

بعد حمو بيكا .. القبض على حسن شاكوش فى الساحل الشمالي

فيديوجراف.. رحلت قبل خطوبتها .. تفاصيل حب حياة ميرنا المهندس وأزمة مرضها

رئيس الوزراء يتواصل هاتفياً مع لاعبى منتخب اليد لمؤازرتهم قبل لقاء إسبانيا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

ياسر عبيدو يكتب: طلاق بيل وميلندا لصحة الشركة

عبد الفتاح طارق يكتب: فترة ما بعد الامتحانات!

مني داوود تكتب: الاتيكيت نظافة قلب وأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ