للشاب السعودي.. أسعار ومواصفات لامبورجيني هوراكان موديل 2021

تكتسب شركة لامبورجيني الإيطالية مكانة كبيرة وسط محبي عالم التسارع و الانطلاق، حيث تقدم نخبة عالية الأداء من السيارات الخارقة و الرياضية، و التي تتمتع بقدرة كبيرة على التسارع من وضع الثبات، و ذلك من خلال القدرات الفنية المستخدمة، إلى جانب التجهيزات المطروحة بين كل اصدار، و من بين هذه الطرازات القوية تقدم لامبورجيني نسختها هوراكان موديل 2021 داخل السوق السعودي و التي تنال شعبية كبيرة وسط فئة الشباب.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أسعار ومواصفات لامبورجيني هوراكان موديل 2021.

مواصفات السيارة لامبورجيني هوراكان موديل 2021

تحتوي السيارة لامبروجيني هوراكان موديل 2021 على محرك بسعة 5200 سي س، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 580 حصان، و 540 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 320 كيلومتر في الساعة، معتمدة على منظومة الدفع الخلفي للعجلات، و بهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 3.4 ثانية.

كما تأتي لامبروجيني هوراكان موديل 2021 بمحرك مكون من 10 اسطوانات، سعة 5200 سي سي، يعتمد على خاصية الدفع الكلي، قادر على انتاج قوة قدرها 640 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 600 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 325 كيلومتر في الساعة، و من خلال تلك الإمكانيات تنطلق السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 2.9 ثانية فقط.

بينما تقدر القياسات الهيكلية للسيارة لامبروجيني هوراكان موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4.520 متر، و عرض يقدر بـ 1.933 متر، و 1.165 متر للارتفاع، مع قاعدة عجلات يبلغ طولها نحو 2.620 متر، إلى جانب حزمة عالية الأداء من التجهيزات الداخلية، بالإضافة إلى التصميم الخارجي الذي يحمل الكثير من مفاهيم القوة.

أسعار لامبروجيني هوراكان موديل 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LP 580-2 COUPE 2021 محرك 5200 CCبسعر 935,000 ريال سعودي.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LP 580-2 SPYDER 2021 محرك 5200 CC بسعر 1,056,000 ريال سعودي.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل EVO COUPE 2021محرك 5200 CC بسعر 1,320,000 ريال سعودي.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل STO 2021 محرك 5200 CCبسعر 1,320,000 ريال سعودي.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل EVO SPYDER 2021 محرك 5200 CC بسعر 1,540,000 ريال سعودي.