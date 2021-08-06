وزير التعليم : كتب خارجية غير مرخصة وراء سرقة نسخ مناهج 4 ابتدائي المسربة وأبلغنا المصنفات الفنية

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، منذ قليل على الصور المتداولة من المناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائي .

قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : هذه الصور المتداولة من "كتب خارجية لشركات غير مرخصة تسرق الملكية الفكرية".

وأضاف وزير التربية والتعليم : هذه الكتب الخارجية لم ترخص من الوزارة وما تنشره هو نسخ قديمة مزورة من المناهج من مراحل اعدادها المختلفة ، وليس هذا هو كتاب الوزارة القادم والذي تم ادخال تعديلات كبيرة عليه وما يزال في مرحلة المراجعة.

واستكمل وزير التعليم تصريحاته قائلا : سوف تعلن الوزارة عن كل كتب الصف الرابع الابتدائي الجديدة عند اكتمالها ، مشددا على أن كل ما يتم نشره مسروق بالكامل .

وقال وزير التربية والتعليم : لقد تم ابلاغ المصنفات الفنية لتعقب الموقع الذي يروج للصور المتداولة وعدد من ناشري الكتب الخارجية وسارقي حقوق الملكية الفكرية.

وأكد وزير التعليم أن الوزارة تفخر بمستوى الكتب الجديدة للصفوف الأولى ، وبالذات الصف الرابع الابتدائي ، مشيراً إلى أنها اكثر من هذا بكثير ولكننا لن نقف صامتين امام تغول بعض أصحاب مافيا الكتب الخارجية وسنتعامل معهم بالقانون.

وكان قد كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن مفاجآت جديدة سيتم تطبيقها على تلاميذ 4 إبتدائي من العام الدراسي القادم المقرر انطلاقه في سبتمبر 2021 .

وقال وزير التربية والتعليم إن مناهج نظام التعليم الجديد ستصل إلى 4 إبتدائي من العام الدراسي القادم ، و سيكون بها طفرة كبيرة جدا في التعامل مع المواد.

وأضاف وزير التربية والتعليم : قررنا إضافة مواد جديدة لم تكن تدرس من قبل لتلاميذ الصف 4 إبتدائي .

وأعلن وزير التربية والتعليم ، أن تلاميذ 4 إبتدائي سيدرسون لأول مرة تقنيات المعلومات والاتصالات ، وسيدرسون أيضا المهارات المهنية.

وقال وزير التربية والتعليم إن طلاب الصف الرابع الإبتدائي سيدرسون كتبا جديدة تماما في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية .

وعلق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على فكرة ادخال بعض الرموز الهيروغليفية في المناهج الدراسية من العام الدراسي القادم قائلا : فكرة إدخال رموز الكتابة الهيروغليفية بالفعل موجودة عندنا في إطار عام المناهج الخاصة بنظام التعليم الجديد ، وسيقابلها معانيها باللغة العربية ، مشيراً إلى أن هذه الرموز الهيروغليفية ستكون موجودة بكثرة في كتاب الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الإبتدائي العام القادم والذي يتم طباعته حاليا.

وزير التعليم : لن ندرس الهيروغليفي كلغة منفصلة مثل العربية والانجليزية

وأضاف وزير التربية والتعليم : نؤكد أنه لن يتم تدريس الهيروغليفي كلغة منفصلة مثلما ندرس للطلاب اللغة العربية واللغة الانجليزية مثلما فهم البعض ، ولكن فقط سنلقي الضوء على بعض رموز الهيروغليفية في مناهج نظام التعليم الجديد.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن هذه الفكرة ليست وليدة اللحظة وليست رد فعل على حدث نقل المومياوات الملكية الذي شهدته مصر مؤخرا ، ولكن تقرر تطبيق هذه الفكرة في نظام التعليم الجديد عند وضع المناهج الجديدة ، مؤكداً أنه تم الانتهاء بالفعل من وضع كتاب الصف الرابع الابتدائي بتفاصيله من قبل الحدث المذكور.

وزير التعليم : اتفقنا مع وزارة الاثار على زيادة الوعي الاثري في المناهج

وقال : نبني مناهج جديدة للنظام الجديد منذ 4 سنوات ، وبالفعل اتفقنا مع وزارة الاثار قبل حدث نقل المومياوات ، على زيادة الوعي الأثري والسياحي لدى طلاب المدارس في مناهج نظام التعليم الجديد ، وبالفعل كل الكتب الجديدة بها مفاهيم ومهارات وقيم متعلقة بالسياحة ، وأشكال التراث المصري القديم واخلاقيات التعامل مع المناطق السياحية والسياحة.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا رسميا قالت خلاله أن قضية الوعي الأثري والسياحي تأتي في صدارة القضايا التي تهتم بها الوزارة بمراحل التعليم المختلفة، وتتم معالجتها في معظم المواد الدراسية سواء في موضوعات أو أنشطة، حيث يتم تناول المفاهيم والمهارات والقيم المتعلقة بالسياحة والمناطق السياحية والأثرية وكل أشكال التراث المصري القديم، وأيضًا أخلاقيات التعامل مع المناطق السياحية والأثرية بهدف نشر الوعى السياحي والأثري وإكساب الطلاب أخلاقيات السياحة.

وأوضحت الوزارة أن فكرة إدخال رموز الكتابة الهيروغليفية وما يقابلها من معاني باللغة العربية في المناهج تهدف إلى إطلاع الطلاب على تاريخهم القديم بهدف المعرفة ورفع الوعي وإثارة اهتمام الطلاب بالكتابة الهيروغليفية والتي كانت من أهم وسائل التواصل مع الحضارة المصرية القديمة، وليس للحفظ.

وأشارت إلى أن المواد الدراسية كلها تتكامل في دعم تنمية وعي الطلاب الأثري والسياحي وأن خطة تطوير المناهج المستقبلية تتضمن تطورًا واضحًا في تنمية وعي الطلاب الأثري والسياحي من الصف الرابع الذي سيتم تطبيقه العام القادم إلي نهاية المرحلة الثانوية.