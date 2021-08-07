اتحاد الناشرين العرب : تراجع في ترويج كتاب الطفل، في آخر عامين.. فيديو

قال محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، إنَّ الشعر كان له رواجًا في السبعينات، ومن الأسف الشديد ما لم يكُن هُناك دعم من جهات رسمية، وهذا الفارق بين الناشر العربي والأجنبي.

وأضاف رشاد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المساء مع قصواء” عبر فضائية “تن” أن الناشر الأجنبي يعتمد على الجهات والمؤسسات الرسمية، مثل "الجامعات والمكتبات العامة، ومكتبات المدارس".

وتابع رئيس اتحاد الناشرين العرب، إنِّ هُناك تراجعًا في ترويج كتاب الطفل، في آخر عامين، لإن كتاب الطفل مُكلّف جدًا، ومن أصعب أنواع النشر، بالتالي سعره لا يتناسب مع المواطن العربي.

مازال هُناك اهتمامًا بكتاب الطفل من قِبل أولياء الأمور

وأشار رشاد إلى ان، أنه مازال هُناك اهتمامًا بكتاب الطفل من قِبل أولياء الأمور إلى حد ما، وذلك من خلال شرائح بسيطة من الأسر وأولياء الأمور التي تهتم فقط بذلك.