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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

نشرة التحقيقات| جيانا فاروق تخطف قلوب المصريين|كورونا الكولومبية تهدد حياة البشر

جيانا فاروق
جيانا فاروق

قدم قسم التحقيقات بموقع «صدى البلد»، مجموعة من التقارير المهمة التي ناقشت عدد من القضايا المحلية والإقليمية.

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز التغطيات التي قدمها قسم التحقيقات للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية اليوم الأحد 6 أغسطس …

جيانا فاروق .. حفيدة حتشبسوت التى خطفت قلوب المصريين ببرونزية الكاراتيه

خطفت جيانا فاروق، لاعبة الكاراتيه قلوب المصريين بإنجازاتها وتاريخها الكبير، ولم يسبقها أحد إليه، فقد فازت فاروق في مسيرتها بأكثر من 26 ميدالية منهم 20 ميدالية ذهبية في مختلف البطولات المحلية والافريقية، وبطولة العالم للكاراتيه.

فازت أخيرا لاعبة منتخب الكاراتيه، بالميدالية البرونزية، في منافسات وزن 61 كجم، بدورة الألعاب الأولمبية التي تقام بالعاصمة اليابانية طوكيو، بعد التعادل أمام منافساتها الصينية في الدور نصف النهائي، ولكن جاء فوز المتنافسة الصينية باختيار لجنة الحكام لتفقد البطلة المصرية فرصة اللعب على الميدالية الذهبية بعد قرار تحكيمي مثير للجدل.

جيانا فاروق: قواعد اللعبة لا تمكننا من الاعتراض على قرار الحكم

حكاية مركب خوفو الأولى|أدهشت العالم وحضر الإعلان عن اكتشافها الرئيس عبد الناصر

تجري حاليا عملية نقل مركب خوفو الأولى من منطقة آثار الهرم إلى المتحف المصري الكبير، التي عثر عليها عام 1954، بالجهة الجنوبية لهرم خوفو.

عملية نقل مركب خوفو انطلقت من داخل متحفها بالمنطقة الأثرية بالهرم إلى مكان عرضها الجديد بالمتحف المصري الكبير، باستخدام العربة الذكية ذات التحكم عن بعد، والتي تم استقدامها خصيصا من بلجيكا لنقل المركب قطعة واحدة بكامل هيئتها دون تفكيك.

وتم بناء هيكل حديدي واق للمركب، تم تركيبه حولها، وهو أشبه بحاوية معدنية، تم وضعه على قضبان للحركة، التي تسمح بوضع الهيكل على العربة الذكية متعددة العجلات المخصصة لنقل جسم المركب بواسطة جسور متحركة لتسهيل عملية النقل.

السلالة الكولومبية من كورونا .. خطر جديد يهدد العالم|لا تتأثر بـ اللقاحات

عدة سلالات متحورة من  فيروس كورونا «كوفيد 19» ظهرت في جميع أنحاء العالم، لكن عندما تصبح النسخة المتحورة من كورونا عبارة عن سلالة سائدة في منطقة ما أو ذات سمات مقلقة، فإن خبراء الصحة العامة يقومون بإطلاق تسمية لها.

وتُظهر العديد من الطفرات تغيرات على بروتين السنبلة، الذي يستخدمه فيروس كورونا للتشبث بالخلايا البشرية وغزوها.

السلالة الكولومبية من كورونا .. خطر جديد يهدد العالم|لا تتأثر بـ اللقاحات

وأدت الطفرات الجينية المختلفة في بعض الحالات إلى زيادة قابلية الانتقال وربما شدة المرض المرتبط بهذه المتغيرات المعينة.

ونسلط الضوء في التقرير التالي على متحورات كورونا وأكثرها إثارة للقلق في المجالات المختلفة والجديد منها ...

كورونا مركب خوفو جيانا فاروق طوكيو متحورات كورونا الألعاب الأولمبية

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