أستاذ علاقات دولية : عدم التوصل لتشكيل حكومة يضع لبنان بأزمة خطيرة.. فيديو

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، أن انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي فجر الكثير من الأزمات اقتصاديا وسياسيا وأمنية وصحية.

وأضاف فارس خلال لقاء له لبرنامج “خط أحمر” عبر فضائية “الحدث اليوم” إن لبنان تقع الآن في مفترق طرق وتسير حاليا على حافة الهاوية، لافتا أن لبنان تشهد أزمتين مالية وسياسية.

يجب أن تكون هناك إرادة ورغبة والرجوع إلى الخلف خطوة

وتابع أستاذ العلاقات الدولية يجب أن تكون هناك إرادة ورغبة والرجوع إلى الخلف خطوة من أجل التوصل إلى حلول مشتركة .

وأشار فارس إلى أن لبنان تعاني من مشاكل كبيرة، مؤكدا أن عدم التوصل إلى تشكيل حكومة رغم مرور عام كامل يضع لبنان في أزمة كبيرة