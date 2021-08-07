موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة

يواجه الأهلي اليوم السبت أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز، على استاد "الأهلي وي السلام"

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم

تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية و تُنقل أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا عبر فضائية أون تايم سبورتس 1.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبا هم:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وجونيور أجايي ومحمد هاني.

ويدخل الأهلي مباراة سيراميكا كليوباترا في صدارة جدول الدوري برصيد «61 نقطة»؛ جمعها من 27 جولة بعدما حقق الفوز في 18 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة- غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري -الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي – أسوان – وادي دجلة ».

وتعادل في 7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة الزمالك - بيراميدز- البنك الأهلي»، والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.