أولمبياد طوكيو.. منتخب الجمباز الإيقاعي ينهي المنافسات في المركز ال 13

فشل في التأهل إلى النهائي

أنهى منتخب مصر للجمباز الإيقاعي منافسات الفرق في المركز ال13 وذلك ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية والتي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة بين 23 يوليو َحتى 8 أغسطس.



وانهى الفريق المكون من لوجين السيد وتيا صبحي و بولينا فؤاد وسلمى صالح وملك سليم، المنافسات بمجموع نقاط 69.53 وبذلك لا ينجح في التأهل إلى النهائي حيث يتأهل أول ٨ فرق.



وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.



وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.



بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.



وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.