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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم للأهالي : ماتضيعوش فلوسكم على الكتب الخارجية والدروس الخصوصية

وزير التعليم
وزير التعليم

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نصيحة الى أولياء أمور تلاميذ نظام التعليم الجديد "تعليم ٢" الدارسين بالصفوف من KG1 حتى الصف الرابع الابتدائي

حيث قال وزير التربية والتعليم : إن التهافت من "مافيا الكتب الخارجية" و"مافيا الدروس الخصوصية" يخلق جوًا أقرب الى الجو الإجرامي بحثا عن أموالكم.

وأضاف وزير التربية والتعليم : أنتم لستم بحاجة الى الدروس الخصوصية ، ولستم بحاجة الى اى كتب اضافية خارجية وأنصحكم ألا تضيعوا اموالكم على أيهما.

وقال : سوف توفر الوزارة كتبًا رائعة للطلاب ودليلا كاملا للمعلم ، وقنوات مدرستنا ١ لخدمتكم مجانيا بالاضافة الى قناة تليفزيونية مجانية جديدة "للمعلم وولى الأمر" لتوفير كل المصادر المطلوبة للتعلم الجيد.

واستكمل وزير التعليم تصريحاته قائلا : أتمنى أن يشارك السادة أولياء الأمور بالوقت والجهد في متابعة تعليم أولادهم ، بدلا من الزج بهم في دروس يتم حجزها صيفا رغم التحذير من مخاطرها مرارا وتكرارا.

واشار وزير التربية والتعليم إلى أن  ناشرو الكتب الخارجية ومعلمو الدروس الخصوصية يتهافتون على معرفة شكل المناهج الجديدة لترويج تجارتهم لكم ، رغم ان المناهج ليست سرًا عسكريا ولا يجب ان نتناول هذا على انه  "تسريب" ولكنه "سرقة" في وضح النهار لمادة علمية وحقوق ملكية فكرية لمناهج تنفق عليها الدولة عن طريق تجار للاستيلاء على اموال الناس ، وأرجو ألا تشجعوا تجارتهم وسرقتهم لما لا يملكوه.

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن النسخ المتداولة من مناهج العلوم والرياضيات الجديدة للصف الرابع الابتدائي هى نسخ مسربة" قبل التعديلات" وليست النسخ النهائية .

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : سوف تحقق الوزارة في هذا التسريب .

وعن الكتب النهائية فقد اكد وزير التربية والتعليم ،  أنها لم تعتمد بعد ولا زالت في مرحلة المراجعة والتعديل.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : هذه الصور المتداولة من "كتب خارجية لشركات غير مرخصة تسرق الملكية الفكرية".

 

وأضاف وزير التربية والتعليم : هذه الكتب الخارجية لم ترخص من الوزارة وما تنشره هو نسخ قديمة مزورة من المناهج من مراحل اعدادها المختلفة ، وليس هذا هو كتاب الوزارة القادم والذي تم ادخال تعديلات كبيرة عليه وما يزال في مرحلة المراجعة.

 

واستكمل وزير التعليم تصريحاته قائلا : سوف تعلن الوزارة عن كل كتب الصف الرابع الابتدائي الجديدة عند اكتمالها ، مشددا على أن كل ما يتم نشره مسروق بالكامل .

 

وقال وزير التربية والتعليم : لقد تم ابلاغ المصنفات الفنية لتعقب الموقع الذي يروج للصور المتداولة وعدد من ناشري الكتب الخارجية وسارقي حقوق الملكية الفكرية.

 

وأكد وزير التعليم أن الوزارة تفخر بمستوى الكتب الجديدة للصفوف الأولى ، وبالذات الصف الرابع الابتدائي ، مشيراً إلى أنها اكثر من هذا بكثير ولكننا لن نقف صامتين امام تغول بعض أصحاب مافيا الكتب الخارجية وسنتعامل معهم بالقانون.

وزير التربية والتعليم نظام التعليم الجديد الكتب الخارجية الدروس الخصوصية التعليم

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