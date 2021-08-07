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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أطيب قلب.. رانيا فريد شوقي تدعو لـ صلاح عبد الله بالشفاء

رانيا فريد شوقي برفقة
رانيا فريد شوقي برفقة صلاح عبد الله

قامت الفنانة رانيا فريد شوقي بتوجيه الدعاء الي الفنان القدير صلاح عبد الله، وذلك عقب إصابته بأزمة قلبية تسببت في دخوله الي المستشفى.

ونشرت رانيا فريد شوقي صورة تجمعها مع صلاح عبد الله، عبر خاصية “الاستوري”، بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستحرام”.

 

وعلقت رانيا فريد شوقي علي الصورة كاتبة: “الف سلامة عليك يا اطيب قلب واحلي صلاح في الدنيا، ربنا يبارك في عمرك وصحتك ويخليك لينا يارب”.

 

جدير بالذكر أنه قال الفنان صلاح عبد الله، إنه لم يعلن تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ تجنبا لقلق وخوف جمهوره عليه.

 

وأضاف  "عبد الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى محمد الباز ببرنامج آخر النهار،  أنه تعرض لآلام فى القفص الصدرى،  والظهر، لافتا إلى أنه قام بعمل أشعة، وأخبره الأطباء أنها من الممكن أن تكون ذبحة صدرية، ولابد من تركيب دعامات لـ ٣ شرايين بالقلب.

 

ولفت إلى أنه مر بآلام شديدة بعد مرضه وعجزه عن النوم والتنفس، معقبا " مكنتش قادر اخد نفسى"،  مشيرا إلى أن الأطباء أكدوا أن حالته الصحية استقرت.

 

وقد تعرض الفنان صلاح عبد الله لأزمة صحية ما منعه من حضور العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس الذي عرض بحضور أبطاله أمس، ويشارك فيه كضيف شرف في إحدى المشاهد.

 

وعاش الفنان القدير صلاح عبدالله في الموسم الرمضاني الماضي حالة من النشاط الفني المكثف، حيث شارك في أكثر من عمل درامي منها، مسلسل «قصر النيل» للنجمة دينا الشربيني، ومسلسل «بنت السلطان» للنجمة روجينا ومسلسل «فارس بلا جواز» للنجم مصطفى قمر، ومسلسل «هجمة مرتدة» للنجم أحمد عز.

 

وكانت ابنة الفنان صلاح عبد الله، قد كتبت :" سلامة قلبك يا روح القلب و نور الدنيا يا حبيبي يا بابا ..انا بطمن كل حبايب صاصا علشان لو في اي خبر غلط نزل".

 

وتابعت قائلة: “اول امبارح بليل بابا حس بالم في الصدر و علي طول رحنا المستشفي و اللي حصل ازمه قلبيه استدعت قسطره في القلب و تركيب دعامه و الحاله استقرت الف حمد و شكر علي كرم ربنا الكبير و غادر الرعايه المركزه الي غرفه و باذن الله نخرج من المستشفي بكره باذن الله و الدكاتره طمنونا انه يقدر يكمل تصوير بعد كام يوم راحه باذن الله”.

 

بينما إختتمت منشورها قائلة: “دعواتكم لصاصا ابو قلب طيب .. و زي ما هو دايما بيقول باذن الرحمن #حاله_وهتروح_لحالها #صلاح_عبدالله”.

 

رانيا فريد شوقي برفقة صلاح عبد الله
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