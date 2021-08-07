تسبب التسمم.. نقيب الفلاحين يحذر من تناول الجوافة الخضراء

حذر نقيب الفلاحين حسين عبدالرحمن أبوصدام من تناول بعض الفواكه والخضروات قبل النضج نظرا لما تسببه من مشاكل صحية قد تصل إلى التسمم، قائلا «إوعي تاكل الجوافة الخضراء» .

وأضاف نقيب الفلاحين خلال تصريحات له اليوم ، أن ثمار الجوافة الخضراء غير الناضجة قد تؤدي إلى التسمم لأن قشرتها الخضراء تحتوي على مواد سامة وعند تناولها تتسبب في مشاكل بالجهاز الهضمي وألم بالمعدة أو إسهال أو إمساك وقد تتسبب في حالة تسمم.

وأوضح أبوصدام أن الجوافة من الفواكه اللذيذة ذات القيمة الغذائية العالية وتحتل المركز العاشر في الصادرات المصرية بنحو 9 آلاف طن، وتصل المساحات المنزرعة منها بمصر ما يزيد على 40 ألف فدان وينتج الفدان نحو 10 أطنان تقريبا وتتركز زراعتها في محافظات البحيرة والإسكندرية ودمياط وكفر الشيخ والقليوبية.

وأشار إلى أن ألوان بعض الخضروات والفاكهة تتغير ألوانها بعد النضج إلى لون آخر مختلف، حيث تكون ثمرة البطيخ غير ناضجة ذات لب أبيض يتحول إلى اللون الأحمر أو الأصفر حسب الصنف بعد النضج وتكون ثمار الجوافة والطماطم خضراء قبل النضج لتتحول إلى اللون الأصفر بعد النضج في الجوافة والأحمر بعد النضج في الطماطم، وكذلك التمر الذي يكون لونه أخضر قبل النضج فيتحول إلى الأحمر أو الأصفر أو أي لون آخر حسب النوع بعد النضج، فيما تبقى ألوان بعض الخضروات بنفس لونها بعد النضج.