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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي أولمبياد طوكيو.. البرازيل وإسبانيا يلجآن إلى الوقت الإضافي

البرازيل ضد إسبانيا
البرازيل ضد إسبانيا

حسم التعادل الإيجابي 1 - 1، الوقت الأصلي من مباراة البرازيل وإسبانيا في نهائي أولمبياد طوكيو “منافسات كرة قدم رجال” ليلجأ المنتخبين إلى الوقت الإضافي.

 

وأهدر ريشارليسون ركلة جزاء لمنتخب البرازيل، في الدقيقة 38 من عمر المباراة.

 

وسجل ماثيوس كونها هدف البرازيل الأول، في الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الأول.

 

أودرك ميكيل أويارزابال التعادل لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 61.

 

وبدأ منتخب البرازيل المباراة بالتشكيل التالي

حراسة المرمى: سانتوس

خط الدفاع: داني ألفيس - نينو - جييجو كارلوس - جيليرمي أرانا.

خط الوسط: جيماريش - دوجلاس لويز - كلاودينيو - أنتوني

خط الهجوم: ماتيوس كونها  - ريتشارليسون.

 

بينما جاء تشكيل إسبانيا كالتالي:
حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: كوكوريا، جارسيا، باو توريس، أوسكار خيل.

خط الوسط بيدري، ميكيل ميرينو، مارتين زوبيمندي.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو، داني أولمو، أويارزابال.

 

البرازيل ضد إسبانيا:
 

ويسعى منتخب البرازيل بقيادة قائده داني ألفيس، للفوز على إسبانيا في مباراة اليوم، وتحقيق الميدالية الذهبية على التوالي.

وتأهل منتخب البرازيل إلى نهائي أولمبياد طوكيو، بعد الفوز على المكسيك بركلات الترجيح ( 4-1)، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب إسبانيا بقيادة لويس دي لافوينتي المدسر الفني، في تكليل مشواره المميز في الأولمبياد، بخطف الميدالية الذهبية من البرازيل.

منتخب إسبانيا صعد إلى المباراة النهائية، بالفوز على اليابان بهدف قاتل، سجله إيسكو في الدقيقة 115.

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