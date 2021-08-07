ايه النهاية الحزينة أوي دي؟.. رسالة مؤثرة من إسعاد يونس لـ الراحلة دلال عبد العزيز

وجهت الفنانة إسعاد يونس، رسالة مؤثرة للراحلة دلال عبد العزيز، بعد وفاتها اليوم السبت إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

نشرت إسعاد يونس، صورة لها بصحبة الراحلة دلال عبد العزيز، من خلال حسابها الرسمي على “الأنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: "و كأني بشبع من طلتك قبل ما تسيبينا , كنت متأكده انك لو خُيرتي، حاتفضّلي تكوني معاه، وهكذا شاء ربك.



إيه اسطورة الحب و الخير الجميلة دي؟، إيه الاتنين اللي شبه الملايكة دول؟، قولا و فعلا و شكلا و روحا؟، و إيه النهاية الحزينة جدا قوي خالص دي؟".

وتابعت قائلة: “اللهم لا اعتراض إرضاء ليك و استسلاما لمشيئتك، لكن، أستغفر الله العظيم، حزن ما بعده حزن، كل اللي نقدر نقوله بناتك في عينينا و قلوبنا، هما و أزواجهم و حفيدتك، سلمي علي سمير و كوني جنبه في الجنة بإذن الرحمن، كملوا الأسطورة هناك، لأنكم خططتم حروفها علي الأرض بمعاني عمق المحيط.لا إله إلا الله”.



وكانت الفنانة الراحلة دلال عبد العزير، قد تحدثت فى لقاء لها سابق مع برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي" قائلة" الأتنين ماشاء الله أحسن من بعض ربنا يحميهم بحس أنهم ولادي حقيقي وأنا اللى عرفت حسن بأيمي ودنيا لما كان بيصور معايا مسلسل ابن الأرندلي ".

قصة حب سمير غانم ودلال عبد العزيز



وسردت الفنانة الراحلة دلال عبد العزير فى لقاء لها سابق تفاصيل زواجها بالفنان الراحل سمير غانم،قائلة:" أثناء دراستي في الزقازيق، قدمت دورا في مسلسل مع الفنانة كريمة مختار، ولكن والدي رفض استكمال مشواري الفني، وسفرني للزقازيق لاستكمال دراستي، وعدت بعدها لتصوير (أصيلة) معها ومع جورج سيدهم، ووقتها كان يتم التحضير لمسرحية (أهلا يا دكتور)، ورشحني لبطولة المسلسل".