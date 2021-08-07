شمال سيناء في 24 ساعة.. دورة تدريبية للتعريف بمنظومة الاشتراطات البنائية.. وتفقد محطتي تحلية مياه البحر

شهدت محافظة شمال سيناء العديد من الأنشطة والأحداث خلال ال٢٤ ساعة من بينها إعداد العاملين بمدينة العريش علي مفاهيم الاشتراطات البنائية حيث نظمت محافظة شمال سيناء، دورة تدريبية مكثفة على منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بقاعة مركز التدريب بمجلس مدينة العريش ، خلال الفترة من الأحد حتى الخميس ، وتستهدف مديرى المراكز التكنولوجية، مشرف النظام، مديرى الإدارات الهندسية، والمتغيرات المكانية بمدن وأحياء المحافظة .

ضم فريق التدريب مهندس عوده ومحمد اسماعيل وصبحى شلبى والمهندسه مها جمال ومحمد توفيق وصالح المطرى وطارق العزازى ومحمد يوسف .

بيانات ومعلومات

قال اللواء ماجد احمد رئيس مدينة العريش، إن الدورة تهدف ، تدريب جميع من لهم علاقة مباشرة مع الجمهور، من أجل تزويدهم وثقلهم بالمعلومات والبيانات المهمة عن اشتراطات البناء، عند التعامل مع الجمهور لتأدية الخدمات لهم.



وشملت البرنامج التدريبي، عمل طلب بيان صلاحية الموقع طبقا للاشتراطات البناية الجديدة، طلب ترخيص أعمال بناء اشتراطات جديدة، طلب إخطار بالبدء في التنفيذ، طلب شهادة مطابقة، طلب تصريح حفر، طلب توصيل مرافق).







محطة تحلية مياه البحر

تفقد اللواء مهندس سعيد بده ، رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء والعضو المنتدب ، محطتي تحلية مياه البحر بمنطقة الريسة بمدينة العريش للاطمئنان على حسن سير ، وانتظام العمل و الوقوف علي الحالة الفنية للمحطتين ومدى جاهزيته محطتي تحلية مياه البحر من الناحية الفنية لتدعيم و تأمين إمدادات المياه بالمدينة العريش العاصمة .

وقد وجه بمتابعة إجراءات الصيانة الدورية للمحطات في موعدها للحفاظ على الحالة الفنية وضخ كميات المياه المطلوبة لتغذية الأحياء في مواعيدها بشكل يومي خاصة خلال فصل الصيف والتي يصاحبها ارتفاع معدلات الاستهلاك.

كما وجه بمتابعة تدريب الكوادر البشرية الموجودة علي اعلي مستوى للحفاظ على الاستثمارات التي تقوم بها الدولة في هذا المجال.

وخلال الجولة التي يجريها اللواء أ ح مهندس سعيد بده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمدينة العريش ، قام بزيارة موقع محطة صرف صحي الرئيسيه بالعريش للتباحث حول كم الاعمال المطلوب تنفيذها استعداداً لدخول المحطة ضمن خطة الاحلال والتجديد، خطة العام المالي ٢٠٢١_٢٠٢٢م.

وقد استمع للعاملين بالمحطة ، للتعرف علي نسبة الكفاءة الفنية للمحطة في الوقت الحالي ، و معدلات كفاءتها بعد الاعمال المزمع تنفيذها لخدمة مواطني العريش



مشروعات الخطة

تابع اللواء أسامة أحمد محمود عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، بمتابعة استكمال مشروعات الخطة الاستثمارية ٢٠٢١/٢٠٢٠ _٢٠٢٢/٢٠٢١ م، ومنها مشروعات رصف الطرق بقرية الجفجافة والميدان الرئيسي للقرية.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بشأن متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية بقرى ومدن المحافظة.

وجه "عفش"، الشركة المنفذة للمشروع على ضرورة سرعة الانتهاء من المشروع وتسليم العملية قبل ميعادها لدخول الطريق الى الخدمة الاستفادة المواطنين من الطريق.

وكلف المقاول باتباع الدقة فى تنفيذ العملية حسب الشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط وعدم الإخلال بها.

أكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى تقرها الدولة للحد من انتشار الأمراض داخل الموقع والحفاظ على صحة وسلامة الجميع ، مطالبا مدير الادارة الهندسية بمجلس المدينة بمتابعة الخطة أولا بأول حسب المواصفات المتفق عليها مع ضرورة الانتهاء منها وفق المواعيد.