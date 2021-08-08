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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إسكان النواب: القاهرة ستصبح ركيزة أساسية في تنشيط منطقة التجارة الحرة بإفريقيا

النائب عماد سعد
النائب عماد سعد رئيس لجنة الإسكان في البرلمان

أشاد النائب عماد سعد رئيس لجنة الإسكان في البرلمان بنجاح مصر فى استضافة مقر المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان لمنطقة شمال إفريقيا، مؤكدا أن ما حدث يعتبر إنجازا حقيقيا وضخما، جاء نتيجة للجهود التي بذلتها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، على المستويين الدولي والإقليمي خلال الفترة الماضية، وهو ما يعد دون أدنى شك قفزة هائلة نحو تنفيذ مخططات التنمية المجتمعية بشكل شامل في البلاد.

وأشار سعد فى بيان صحفى له إلى أن البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي نحو ترسيخ مفاهيم الجمهورية الجديدة، وتوفير مناخ يساعد على إحداث النهضة الملموسة على عديد من الأصعدة الاقتصادية والتنموية أن يعزز التقدم الاقتصادي، ويعظم إمكانات وقدرات الدولة المصرية والعمرانية.

وواصل رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ، بأن قيادات وطنية مخلصة تواصل الليل بالنهار لتحقيق المكتسبات المؤثرة للدولة المصرية، وأنه في هذا السياق وجب توجيه التحية لجهود دولة الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، و الدكتور حسام الدين مصطفى رزق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

وأضاف سعد أن مصر برعت في تنظيم مبهر ثلاثة مؤتمرات دولية ناجحة خلال الأعوام 2013، 2016، 2019، بمشاركة العديد من الدول والمنظمات الأجنبية العاملة في مجال التعاونيات، الأمر الذي مكنها من إنجاح توقيع اتفاقيتي استضافة مصر لمقري المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان بالقاهرة، والمكتب الإقليمي للحلف التعاوني الدولي عن منطقة شمال إفريقيا، بين الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والحلف التعاوني الأفريقي.

واستطرد رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب أن نجاح مصر في استضافة مقر المنظمة الإفريقية لتعاونيات الإسكان لمنطقة شمال إفريقيا، سيساهم في تسهيل آليات التواصل مع المنظمات التعاونية في عموم دول القارة السمراء وهو ماسيؤدي إلى حالة من الحراك الملحوظ في الأنشطة والبرامج التي ستؤدي لتشجيع التعاونيات الاسكانية في القارة الافريقية.

تنشيط منطقة التجارة الحرة الإفريقية

واختتم النائب بأن مصر في ظل قيادة سياسية حكيمة وطموحة سيكون بإمكانها أن تصبح ركيزة أساسية في تنشيط منطقة التجارة الحرة الإفريقية وهو ماسيؤدي حتما الي تحقيق أوجه التكامل الاقتصادي الافريقي بشكل عملي وواقعي وفعل يعود بالنفع على جميع بلدان القارة ويبرهن على استعادة الدور الريادي المعتاد من الدولة المصرية صاحبة الثقل المحوري في القارة الاإفريقية بما يحقق أهداف الاتحاد الأفريقي لإحداث حالة من التكامل بين دول القارة.

مقر المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان لمنطقة شمال إفريقي الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التنمية المجتمعية الرئيس عبد الفتاح السيسي التقدم الاقتصادي

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