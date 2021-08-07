برلمانية : التحول نحو النقود البلاستيكية يعزز الشمول المالي

قالت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن النقود البلاستيكية (البوليمر) أصدرتها أستراليا لأول مرة عام 1988، وتستخدم حاليا فى أكثر من 20 بلدا أبرزها أستراليا وكندا.

أوضحت، الجزار، فى تصريح لـ "صدى البلد" ، أن النقود مصنوعة من مادة البوليمر وليست بلاستيكية بالمعنى المتعارف عليه، فهي تشبه النقود الورقية لكنها أقوى ولها مميزات أفضل في الاستخدام بالمقارنة بالنقود الورقية.

أكدت أن التحول نحو النقود البلاستيكية البوليمر يعد خطوة جادة نحو تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي ولها فوائد كبيرة من حيث عدم الإضرار بالبيئة، فضلا عن أنها لا تنقل الميكروبات وأقل تعرضا للتلوث خاصة في ظل معاناة العالم من انتشار فيروس كورونا كما أنها مقاومة للماء ولا تتأثر بالأتربة.



أضافت النائبة، أن اتجاه مصر للتصنيع يستقطب الدول الإفريقية والعربية لتصنيع عملاتها البوليمر (البلاستيكية)، ومن فوائدها أنها ليست سريعة التلف وعمرها الإفتراضى أطول من العملات الورقية وبالتالي تكاليف إنتاجها وجدواها أقل وأوفر مقارنة بالعملات الورقية.



وتابعت النائبة، كما أن أوراق النقود البوليمر التي تسحب من التداول يتم تمزيقها وتحويلها إلى حبيبات واستخدامها في صناعة المواد البلاستيكية وبالتالى جدوى إستخدامها له عدة فوائد إقتصاديا وبيئيا وصحيا.