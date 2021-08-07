لحظة إعلان فوز فريال أشرف بذهبية في أولمبياد طوكيو

توجت فريال أشرف لاعبة منتخب مصر للكاراتيه بذهبية منافسات الكوميتيه في وزن +61 كجم لتضمن لمصر الميدالية السادسة في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.



وتوجت فريال ، بالذهب بعد الفَوز على لاعبة أذربيجان ايرينا زاريتسكا لتهدي مصر أول ذهبية في أولمبياد طوكيو.

وأعربت فريال أشرف ، عن سعادتها بالتتويج بـ الميدالية الذهبية في دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020.

ووجهت فريال أشرف ، الشكر إلى والدتها بعد الفوز بالميدالية الذهبية بسبب دورها الكبير معها لتحقيق إنجاز كبير في دورة الالعاب الاولمبية.

وقالت فريال ، في تصريحاتها بعد الفوز بالذهبية : الحمد لله أشكر أمي هي السبب في الإنجاز ، دا إنجازك انتي مش أنا.

وكانت فريال، قد فازت علي لاعبة كازاخستان صوفيا بيرولتسفيا بنتيجة 5-4 في مباراة قبل النهائي.

وتعادلت فريال أشرف ، مع بطلة الجزائر لمياء معطوب بنتيجة 0_0 في المباراة الرابعة بدور المجموعات لتضمن التأهل لنصف النهائي والحصول على سادس ميدالية لمصر في طوكيو بحصولها على 5 نقاط في دور المجموعات.

وكانت فريال أشرف ، قد فازت على لاعبة سويسرا إيلينا كريسي 3-3 وذلك بأفضلية التسجيل في المباراة الثانية وفازت على لاعبة الصين لي جونج بنتيجة 4-0 في المباراة الأولى ثم خسرت أمام بطلة أيران بنتيجة 9-7 ثم تعادلت مع بطلة الجزائر لتحصل على 5 نقاط وتتأهل لنصف النهائي وتضمن ميدالية لمصر.

وتلعب فريال أشرف ، ضمن المجموعة الثانية حيث يتأهل أول وثاني من كلا المجموعتين إلى الدور نصف النهائي وبالتالي يضمن اللاعبين الأربعة المتأهلين الفوز بميدالية برونزية على أقل تقدير، وفي نصف النهائي يلعب متصدر كل مجموعة مع وصيف المجموعة الاخرى والفائز ينتقل للنهائي والذي يُلعب في نفس اليوم.

واستطاعت مصر ، حجز خمسة مقاعد في أولمبياد طوكيو، حيث تأهلت اللاعبة جيانا فاروق في منافسات وزن 61 كجم عن طريق التصنيف الأولمبي لتكون أول لاعبة مصرية وعربية وإفريقية تنجح في التأهل إلى طوكيو ، وذلك بعد تحقيقها برونزية الدوري العالمي مارس 2020.

كما تأهل اللاعب علي الصاوي في منافسات وزن 67 كجم بعد ضمانه التأهل من التصنيف الأولمبي ، واستطاع اللاعب حجز بطاقته الأولمبية بعد وصوله إلى نصف نهائي الدوري العالمي للكاراتيه والذي استضافته مدينة لشبونة البرتغالية خلال الفترة بين 30 إبريل وحتى 3 مايو الماضي .

كما تأهلت اللاعبة فريال أشرف ، في منافسات وزن + 61 كجم وذلك بعد تحقيقها الميدالية البرونزية في منافسات التصفيات العالمية للكاراتيه في باريس والتي أقيمت خلال الفترة بين 10 وحتى 14 يونيو الحجاري، وهي آخر البطولات المؤهلة للأولمبياد.



وأخيراً تأهل كلا من عبد الله ممدوح في منافسات وزن -75 كجم و رضوى السيد في منافسات وزن- 55 كجم من خلال الكوتة الإفريقية ليصبح عدد لاعبي الكاراتيه المصري 5 لاعبين في الأولمبياد.